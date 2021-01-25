快訊

直播／部桃全院紅區警戒 陳時中召開記者會說明

富豪災難財，窮人死不盡：「2020不義病毒」貧富報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新台幣午盤升值3.81角 暫收28元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
新台幣午盤升值3.81角，暫收28元價位。圖/資料照片
新台幣午盤升值3.81角，暫收28元價位。圖/資料照片

新台幣今（25）日午盤升值3.81角，暫收28元整數價位，成交金額8.44億美元。

匯銀人士指出，上周新台幣為強勢整理格局，雖然台股續創歷史高點，但外資匯入不多，反倒是壽險、投信逢低美元買盤不少，加上出口商追價意願不高，致使新台幣並未因台股創高而走強，不過出口商逢高賣單不少，限制新台幣近一步走貶空間，尾盤央行收在28.381元價位。

外匯交易員表示，中央銀行預告金檢動作以及勸說廠商分散拋匯金額之後 ，已經減緩出口商廠商積極追價意願，且令銀行端操作轉為保守，加上壽險、投信開始布局海外，美元逢低買盤不少， 預計將減緩新台幣短期升值速度。

另一方面，近期公布外銷訂單創近10年來最大增幅，代表台灣出口前景仍佳，預計即使出口廠商分散拋匯力道，但應拋匯量恐將持續累積，且傳統 上，農曆春節前為出口商新台幣需求旺季，逢高賣壓尚需要時間消化。外匯交易員表示，總體來看，新台幣短線盤整，但長線升值趨勢不變。

新台幣 台股 外匯

延伸閱讀

台股震盪 權證市場量能維持高檔

新台幣午盤強升3.81角 暫收28元

保險小百科／壽險投保紀錄 公會提供查詢

新台幣午盤升4.55角 暫收27.96元

相關新聞

影／防疫保單今截止 民眾搶買要排超過6小時

因應新冠肺炎疫情，多家保險業者紛紛推出防疫險，而台灣產物保險公司推出的防疫保單，吸引許多民眾上午前往台北館前路據點排隊申...

強碰1月25日？台產保單能否理賠關鍵解析

部立桃園醫院感染事件擴大，初步估算超過5,000人需要隔離？現在買台產公司（2832）的防疫保單來得及嗎？產險公司核保主...

搶搭防疫保單末班車 台產八德營業所現場近200人排隊

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，累計15人確診，昨天中央流行疫情指揮中心更大動作宣布，要匡列5000多人，引發民眾恐慌，...

製造業測驗點創13年新高 電子機械、鋼鐵看好未來景氣

台灣經濟研究院今（25）日公布2020年12月營業氣候測驗點，科技、傳產產業景氣皆回温，製造業營業氣候測驗點為106.2...

新台幣午盤升值3.81角 暫收28元

新台幣今（25）日午盤升值3.81角，暫收28元整數價位，成交金額8.44億美元。

首家公股銀導入赤道原則 一銀促產業永續影響力

第一銀行於去年12月21日簽署加入赤道原則協會，成為國內公股行庫首家，全球第114家會員銀行，以強化因應氣候變遷風險的韌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。