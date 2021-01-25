新台幣午盤升值3.81角 暫收28元

新台幣今（25）日午盤升值3.81角，暫收28元整數價位，成交金額8.44億美元。

匯銀人士指出，上周新台幣為強勢整理格局，雖然台股續創歷史高點，但外資匯入不多，反倒是壽險、投信逢低美元買盤不少，加上出口商追價意願不高，致使新台幣並未因台股創高而走強，不過出口商逢高賣單不少，限制新台幣近一步走貶空間，尾盤央行收在28.381元價位。

外匯交易員表示，中央銀行預告金檢動作以及勸說廠商分散拋匯金額之後 ，已經減緩出口商廠商積極追價意願，且令銀行端操作轉為保守，加上壽險、投信開始布局海外，美元逢低買盤不少， 預計將減緩新台幣短期升值速度。

另一方面，近期公布外銷訂單創近10年來最大增幅，代表台灣出口前景仍佳，預計即使出口廠商分散拋匯力道，但應拋匯量恐將持續累積，且傳統 上，農曆春節前為出口商新台幣需求旺季，逢高賣壓尚需要時間消化。外匯交易員表示，總體來看，新台幣短線盤整，但長線升值趨勢不變。