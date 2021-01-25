首家公股銀導入赤道原則 一銀促產業永續影響力

第一銀行於去年12月21日簽署加入赤道原則協會，成為國內公股行庫首家，全球第114家會員銀行，以強化因應氣候變遷風險的韌性暨發揮對產業永續發展之影響力，達到客戶利益、環境保護與社會責任三贏的局面。

為因應氣候危機帶來不可預測的風險，第一銀行在現行放款作業流程導入赤道原則，將放款資金投入有助環境、社會及公司治理的產業，同時解決企業營運所面臨的風險，並且帶動經濟、能源轉型，提升國家發展與競爭力。

第一銀行表示，未來適用赤道原則的專案融資，為管控環境社會的潛在風險和不良影響，將依照專案開發對環境社會風險影響程度劃分低、中、高等三類；屬中、高風險的專案融資，企業夥伴須委任獨立第三方評估單位出具環評報告，以確認該專案符合當地環境、社會法規及取得相關許可證，並提出完善行動計畫，由銀行內部團隊進行評估與監測管理，協助企業夥伴在不影響周遭環境生態及當地居民的情形下，順利完成專案開發任務，防止因業務中斷所造成的損失。

第一銀行長期深耕綠色金融，持續支持國家再生能源，截至去年底，對綠色產業與綠色企業合計累積授信額度逾1,250億元，並特別針對致力於減碳排放及環境永續發展的企業提供優惠貸款利率，具體發揮金融機構對產業的永續經營，同時促成投資、產業發展及環境保護之良性循環。