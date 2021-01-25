快訊

直播／部桃全院紅區警戒 陳時中召開記者會說明

富豪災難財，窮人死不盡：「2020不義病毒」貧富報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首家公股銀導入赤道原則 一銀促產業永續影響力

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
第一銀行導入「赤道原則」 創客戶、環境、社會三贏局面。一銀／提供
第一銀行導入「赤道原則」 創客戶、環境、社會三贏局面。一銀／提供

第一銀行於去年12月21日簽署加入赤道原則協會，成為國內公股行庫首家，全球第114家會員銀行，以強化因應氣候變遷風險的韌性暨發揮對產業永續發展之影響力，達到客戶利益、環境保護與社會責任三贏的局面。

為因應氣候危機帶來不可預測的風險，第一銀行在現行放款作業流程導入赤道原則，將放款資金投入有助環境、社會及公司治理的產業，同時解決企業營運所面臨的風險，並且帶動經濟、能源轉型，提升國家發展與競爭力。

第一銀行表示，未來適用赤道原則的專案融資，為管控環境社會的潛在風險和不良影響，將依照專案開發對環境社會風險影響程度劃分低、中、高等三類；屬中、高風險的專案融資，企業夥伴須委任獨立第三方評估單位出具環評報告，以確認該專案符合當地環境、社會法規及取得相關許可證，並提出完善行動計畫，由銀行內部團隊進行評估與監測管理，協助企業夥伴在不影響周遭環境生態及當地居民的情形下，順利完成專案開發任務，防止因業務中斷所造成的損失。

第一銀行長期深耕綠色金融，持續支持國家再生能源，截至去年底，對綠色產業與綠色企業合計累積授信額度逾1,250億元，並特別針對致力於減碳排放及環境永續發展的企業提供優惠貸款利率，具體發揮金融機構對產業的永續經營，同時促成投資、產業發展及環境保護之良性循環。

第一銀行

延伸閱讀

高市勞工局5場徵才 高都汽車、台灣捷康綜合專案找員工

一銀導入「赤道原則」 創客戶、環境、社會三贏局面

部桃群聚擴大 曾在部桃看病民眾就醫前先線上諮詢

健保署熬夜註記部桃自主健康管理者 個資保留21天

相關新聞

影／防疫保單今截止 民眾搶買要排超過6小時

因應新冠肺炎疫情，多家保險業者紛紛推出防疫險，而台灣產物保險公司推出的防疫保單，吸引許多民眾上午前往台北館前路據點排隊申...

強碰1月25日？台產保單能否理賠關鍵解析

部立桃園醫院感染事件擴大，初步估算超過5,000人需要隔離？現在買台產公司（2832）的防疫保單來得及嗎？產險公司核保主...

搶搭防疫保單末班車 台產八德營業所現場近200人排隊

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，累計15人確診，昨天中央流行疫情指揮中心更大動作宣布，要匡列5000多人，引發民眾恐慌，...

製造業測驗點創13年新高 電子機械、鋼鐵看好未來景氣

台灣經濟研究院今（25）日公布2020年12月營業氣候測驗點，科技、傳產產業景氣皆回温，製造業營業氣候測驗點為106.2...

新台幣午盤升值3.81角 暫收28元

新台幣今（25）日午盤升值3.81角，暫收28元整數價位，成交金額8.44億美元。

首家公股銀導入赤道原則 一銀促產業永續影響力

第一銀行於去年12月21日簽署加入赤道原則協會，成為國內公股行庫首家，全球第114家會員銀行，以強化因應氣候變遷風險的韌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。