稱冠金融 兆豐票券年終11個月

又到發放年終獎金時節，據了解，國內主要金融機構2020年的年終獎金平均值，由兆豐金控子公司兆豐票券以平均近11個月奪冠；富邦金控子公司富邦人壽也以平均逾八個月傲視大型金融機構。

兆豐金控整體獲利能力高居公股之冠，但從員工人均獲利貢獻度來講，並非其核心子公司兆豐銀行最多，而是小而美的兆豐票券。兆豐票券目前有210多位員工，去年稅後純益29.31億元，約當每人替公司賺逾1,300萬元。

新冠肺炎來襲，主要國家相繼降息，替票券業帶來好行情。兆豐票券去年稅後純益年增11.7%，兆票總經理蔡燿光昨（23）日表示，票券業獲利特性與銀行業相反，降息有利票券、不利銀行，去年因為降息，兆票在公債、公司債、金融債都有不錯處分利益。

富邦人壽去年稅後大賺610.4億元，年增131.7%，寫下我國保險公司單一年度賺最多紀錄，獲利成長力道也是主要壽險公司最強。富壽高層昨日表示，去年獲利佳主因股票、債券、外匯的表現都好。

富邦人壽因為看對方向，一籃子貨幣操作得宜，為六大壽險（國泰、富邦、南山、新光、台灣、中國）中，唯一去年沒有增提外匯價格準備金者。壽險業外匯準備金來自當期損益，提越多對當期獲利侵蝕越大。

據了解，富邦人壽2019年平均每位內勤員工年終獎金大約7.5個月，2020年賺翻了，年終獎金平均值增加近一個月，平均每人逾八個月，傲視國內大型金融機構。

富邦金控的產、壽險子公司表現俱佳，富邦產險不但長年穩居國內產險業龍頭，在競爭激烈的產險市場中，過去五年獲利還年年走高，去年稅後純益57.01億元、每股純益17.94元，都是國內產險業新高紀錄。

據了解，富邦產險2020年年終獎金，也較2019年多出0.5個月，來到平均七個月左右，已是國內一般產險公司的1.75倍。