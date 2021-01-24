台股交投活絡，許多證券公司獲利都創下新高，不願具名的上市證券公司高層昨（23）日表示，國內70家券商合計約3.6萬名從業人員，「今年過年應該會很有感覺」，平均每人領到的年終獎金，估計比以往高出大約一半。

該名高層表示，證券從業人員的獎金，內勤與外勤業務人員計算方式大不相同。內勤人員比較固定，一般來講，內勤會領到兩種獎金。首先，無論公司賺不賺錢，每年大概都有兩個月以上的基本獎金；另外則是每半年發放一次的節慶獎金，此與公司賺不賺錢高度連動。

去年上半年受到疫情影響，券商獲利不怎麼樣，但去年下半年豬羊變色，幾乎每家證券公司都賺錢，推升去年全年稅後純益年增率雙位數甚至三位數成長，內勤人員領到的節慶獎金會比以往高出不少。在節慶獎金推升下，預估今年每人領到的年終獎金，會從過往平均每人四、五個月，大幅攀升至六、七個月。

至於外勤業務人員，則是月月計算業績獎金，一年領取12次，業績不好的人只能領取底薪，領到的獎金猶如天堂與地獄、彼此差異很大。