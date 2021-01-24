信用卡特約商店 高成長

新冠肺炎疫情讓國人愈來愈習慣行動支付、線上交易，愈來愈多實體商店由線下轉線上或無實體陸續開業，帶動信用卡特約商店簽約筆數大幅攀升，據聯徵中心統計，截至2020年10月底，未解約的特約商店簽約筆數高達68.95萬筆，依此進度，去年全年總數有機會挑戰70萬筆大關紀錄。

在每一筆刷卡交易的背後，都需要有個「收單機構」，負責處理商戶的授權請求才能完成交易。拓展信用卡收單特約商店家數，是銀行消費金融業務一大重點，尤其是智慧手機、平板普及後，愈來愈多銀行配合投入各種行動支付多元生態圈。

國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽2016年開始就率領國泰世華銀信用卡部門，把傳統線下收單業務搬到線上，隱身在品牌商背後代工電子錢包，幫全家便利超商、全聯PX PAY帶進廣大嗶客戶，最重要相中的就是國泰世華可從其他銀行手中搶下更多的「收單」業務，賺取手續費。

台新銀行今年元月下旬亦推出全台首家手機就是刷卡機服務上線，將手機直接變成行動刷卡機，台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，2020年民眾使用電子支付人數已突破1,000萬人，近期因疫情影響，非接觸式收款受重視，小型商戶、攤販、甚至近期受年輕人喜歡的文創市集商戶，都希望有更安全便利的收款服務，這些需求有機會讓銀行相關業務發展進一步擴大。

銀行在數位化不斷推陳出新、主動出擊下，也帶動目前收單業務成長，目前負責收單機構高達30餘家，以各家銀行為主，但較分散，聯合信用卡中心目前簽訂特約商店家數已近10萬家，市占率二~三成以上。

從聯徵中心資料顯示，截至2020年10月底止，未解約的信用卡特約商店簽約筆數已高達68.95萬筆，跟2014年10底的39萬筆，六年多來增加近30萬筆之多。

跟2019年底比較，2020年前十月就淨增4.66萬筆，依此進度全年可望挑戰5.6萬~5.7萬筆數，較前一年度全年未解約店家簽約筆數淨增1.9萬筆，成長將近二倍。