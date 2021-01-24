台新揪伴 手機變身刷卡機

政府積極推動「無現金社會」，但企業主或攤商受到裝設成本與不可移動性影響，並沒有大舉裝設刷卡機意願，不過台新銀行元月下旬宣布攜手萬事達卡組織與中華電信，推出全台首家手機就是刷卡機服務，以後不僅嗶支付，更可以嗶收款，將手機直接變成行動刷卡機，有助小資族創業當頭家。

台新銀支付金融處副總經理黃天麟表示，台新銀行收單金流服務商戶已逾15萬戶，深刻體認到還是有許多產業的商戶因刷卡機裝設成本或不可移動性使然，無法裝設信用卡刷卡機，仍以現金為主要收款方式。

近期因新冠疫情影響，非接觸式收款愈來愈受重視。升級後的「台新手付」App收款利器應運而生，將來用感應收款服務，不再受規模大小及所在地區限制，舉凡夜市攤販、市集攤商、個人工作室、直銷業者、計程車司機，甚至近期受年輕人喜歡的文創市集商戶，都可自行下載App安裝，不需額外架設刷卡機，可直接用手機完成感應收款。

商戶將手機變身為刷卡機輕鬆收款後，在客戶潮湧現時可省去找零時間，加快結帳速度，可將節省的時間多用於促動消費衝刺業績，收款省時又方便。

台新手付App同時支援各大錢包收款，包含台新Pay、街口、Line Pay等民眾常用的電子錢包，完整滿足商戶及民眾行動收付需要。