股市資金數據 25日揭曉

中央銀行明（25）日發布去年12月金融情況，其中散戶信心指標、證券劃撥存款餘額是否續創歷史新高，成為市場關注焦點。

台股牛氣沖天，散戶螞蟻大軍齊聚最前線。央行上月公布11月金融情況，與股市有關的三項數據，證券劃撥存款月底數、平均數及股價月平均指數全數創歷史新高，顯示股市資金動能續燒。

象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額，11月增至2兆6,301億元，創下歷史新高，較10月大增1,343億元，證券劃撥存款平均數2兆5,888億元，同步締造歷史高點，月增908億元。

央行官員解釋，11月股市交易熱絡，外資有買、國人也踴躍參與股市，主要是台灣股市基本面相對較好，今年經濟成長率為全球少數還能維持正數的國家，其他國家大部分是負數，台灣防疫措施比其他國家好、科技業表現也很穩健。

受到資金匯入以及放款與投資成長增加影響，11月M1B、M2年增率分別上升為14.3%及7.6%，其中M1B年增率為2010年6月以來、十年半新高，M2年增率則是2009年10月以來、逾11年高點。

對於國內活存暴增，央行官員表示，「和股市有關」，包括部分廠商的現金增資款項、認購股款款項、基金申購款與贖回款、建設公司預備建設開發等款項入帳。