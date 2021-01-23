國發會推保險資金投資PE 業者：加速戰略產業投資

為引導保險資金投入「5+2產業」、六大核心產業和公共建設，國發會主委龔明鑫日前宣布，國發會將擔任私募基金（PE）主管機關，股權投資協會理事長邱德成表示，「長久以來，私募股權投資事業沒有主管機關，龔主委願意承擔主政或主管機關的角色，讓台灣的PE事業可以在後疫情時代成為台灣經濟產業轉型升級發展的助推器。」

龔明鑫指出，獲國發會認定資格的PE，將開放保險業資金投資，國發會預計2月底提出「促進私募股權基金投資產業要點」。去年當選創投公會理事長的邱德成，2016年起擔任股權投資協會理事長。股權協會從2013年起，當時是副理事長的邱德成就和理事長林坤銘爭取開放保險公司的資金投資PE事業。「我們經歷了四任金管會主委，三位國發會主委，現在終於有機會看到曙光了。」邱德成肯定龔明鑫的作法。開放保險業投資在國內的PE事業，將協助國內專業投資機構壯大實力，並加速政府的戰略產業投資速度。

剛出任新光人壽副董事長的邱德成指出，台灣的資金很多，主要又在保險公司。但是要保險公司直接投資公共建設，投資5+2產業，投資重要策略性產業，甚至於投資創新科技都有專業分工及執行程序上的困難。「透過股權投資事業或基金來支持國家產業發展的政策，應該是最有效的對策。」

邱德成表示，台灣的保險公司每年上兆資金投資海外，只要拿出1%投資台灣，就抵的過台灣全體創投每年的投資金額。他說，台灣的保險公司投資海外基金，幾千萬美金的投資，承辦人員就可以直接批准放行；但直接投資台灣的企業，常常連幾千萬台幣都要呈報到董事會。「讓保險公司的資金透過專業的PE事業或基金來投資國內的產業，是最有效的」。

有關創投事業與私募股權投資事業的區隔，邱德成表示，現階段的台灣，創投應該多往新創及早期投資，多扮演天使投資的角色；而PE應該關注政府引導的戰略產業、大型專案的投融資，以及大企業併購新創事業的撮合。

國發會這次推動保險公司資金投資國內PE，希望PE業者能比照國外PE做好行業自律，並且協助政府對爭取保險資金的PE業者，做初步的過濾，因而寄望民間成立同業公會。目前籌備中的私募股權投資公會，將包括從事PE業務的大型創投；金管會核准的信託或證券業設立的PE；未來國發會核定保險公司投資的PE；保險公司目前已經可以投資的能源基金；以及提早布署併購投資並設有專責單位的大型企業。