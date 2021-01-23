快訊

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

邱淑媞舉「4點要命錯誤」批指揮中心 蘇揆反擊：不缺風涼話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台染疫率低「防疫保單」爆量誰在買？網直指：這群人很需要

聯合新聞網 / 綜合報導
長長人龍在排隊買台產的防疫險保單。讀者／提供
長長人龍在排隊買台產的防疫險保單。讀者／提供

近期國內新冠肺炎疫情增溫，本土確診案例增加，使民眾的防疫意識加強，台產最近推出的「防疫保單」也因此搶翻，只要花500元，若被隔離可理賠10萬，但因為銷售爆量超過風險胃納量，台產也緊急宣布，下週一五點起暫停收件，但網友好奇，台灣疫情基本上中獎機率蠻低的，到底都是誰在買防疫保單？網友也點出這群人很需要。

台產「佛心」防疫保單熱賣，購買這張保單簡單門檻低，不問疾病、不分男女，75歲以前都可以買，假設民眾花500元購買這張保單，保單有效期限是一年，一年內只要有收到以下通知書任一種，分別是隔離通知書、檢疫通知書與隔離治療通知書，台產就會直接賠付10萬元。

台大保險經紀人儲備處經理劉家麟形容：「有些民眾的確把這張保單當樂透買，沒事最好，萬一被隔離，即使最後沒染疫，也可獲得十萬元理賠去因應可能需要的開支。」

網友也好奇在PTT發問「買防疫保單都是什麼人」，他表示台灣疫情基本上都還在可以控制的範圍內，只要出門有戴口罩、不亂碰東西、不去醫院或是非必要不出門的話，基本上中獎機率都是蠻低的，那到底都是誰在買防疫保單呢。

網友也紛紛回應，最多人直指「護理師吧」、「在醫院工作的人啊」、「過年會遇到醫護親友的人？」、「醫護人員啊，確診病患的主治醫師不買一張嗎？」、「我啊！家有慢性病患，有時必須進出醫院」、「醫療業」，還有人認為「每天要接觸四面八方的人感覺很需要」、「便利商店店員應該也會想要」、「外勤族啊！出門送貨跑車又不能挑路線」、「花500點一次光明燈的概念」。

因為防疫保單銷售爆量超過風險胃納量，台產也緊急宣布，下週一五點起暫停收件，除了台產這張保單，其他家產險也有推出防疫保單，例如富邦產險、國泰產險、旺旺友聯產險等。有需求的民眾仍可至其他產險公司詢問。

保單 保險 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

「花500買10萬理賠」防疫保單熱銷到爆 優缺點一次報你知

防疫險爆單 台產急喊卡

防疫保單熱銷 金管會：留意除外責任

把保單當樂透買！疫情擴大 台產這張保單賣翻天

相關新聞

五大銀新增房貸 衝680億

房市買氣熱，中央銀行昨（22）日公布，去（2020）年12月五大銀行新增購屋貸款升至683.37億元，創房地合一稅上路以...

台染疫率低「防疫保單」爆量誰在買？網直指：這群人很需要

近期國內新冠肺炎疫情增溫，本土確診案例增加，使民眾的防疫意識加強，台產最近推出的「防疫保單」也因此搶翻，只要花500元，若被隔離可理賠10萬，但因為銷售爆量超過風險胃納量，台產也緊急宣布，下週一五點起暫停收件，但網友好奇，台灣疫情基本上中獎機率蠻低的，到底都是誰在買防疫保單？網友也點出這群人很需要。

防疫險爆單 台產急喊卡

近期國內新冠疫情增溫，本土確診案例增加，台灣產物保險公司推出一張防疫保單，只花五百元投保，若隔離可理賠十萬元，在社群網路...

熱錢匯出 台幣終止連三升

外資昨（22）日大賣股，但多數資金滯留台灣。匯銀主管說，外資昨日早盤偏匯入，激勵新台幣匯率盤中最高升抵27.94元，最多...

央行頻出手關切 穩住匯市

為撲滅匯市炒作氣焰，中央銀行近期祭出一連串「軟硬兼施」措施，從對廠商柔情喊話「同舟共濟、一同穩匯」，到邀請20家大型出口...

海悅 蟬聯代銷一哥

2020年全台房市總推案量突破1.6兆，各家代銷搶食大餅不手軟，2020年全台十大代銷出爐，海悅廣告近年積極布局中南部市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。