台染疫率低「防疫保單」爆量誰在買？網直指：這群人很需要

近期國內新冠肺炎疫情增溫，本土確診案例增加，使民眾的防疫意識加強，台產最近推出的「防疫保單」也因此搶翻，只要花500元，若被隔離可理賠10萬，但因為銷售爆量超過風險胃納量，台產也緊急宣布，下週一五點起暫停收件，但網友好奇，台灣疫情基本上中獎機率蠻低的，到底都是誰在買防疫保單？網友也點出這群人很需要。

台產「佛心」防疫保單熱賣，購買這張保單簡單門檻低，不問疾病、不分男女，75歲以前都可以買，假設民眾花500元購買這張保單，保單有效期限是一年，一年內只要有收到以下通知書任一種，分別是隔離通知書、檢疫通知書與隔離治療通知書，台產就會直接賠付10萬元。

台大保險經紀人儲備處經理劉家麟形容：「有些民眾的確把這張保單當樂透買，沒事最好，萬一被隔離，即使最後沒染疫，也可獲得十萬元理賠去因應可能需要的開支。」

網友也好奇在PTT發問「買防疫保單都是什麼人」，他表示台灣疫情基本上都還在可以控制的範圍內，只要出門有戴口罩、不亂碰東西、不去醫院或是非必要不出門的話，基本上中獎機率都是蠻低的，那到底都是誰在買防疫保單呢。

網友也紛紛回應，最多人直指「護理師吧」、「在醫院工作的人啊」、「過年會遇到醫護親友的人？」、「醫護人員啊，確診病患的主治醫師不買一張嗎？」、「我啊！家有慢性病患，有時必須進出醫院」、「醫療業」，還有人認為「每天要接觸四面八方的人感覺很需要」、「便利商店店員應該也會想要」、「外勤族啊！出門送貨跑車又不能挑路線」、「花500點一次光明燈的概念」。

因為防疫保單銷售爆量超過風險胃納量，台產也緊急宣布，下週一五點起暫停收件，除了台產這張保單，其他家產險也有推出防疫保單，例如富邦產險、國泰產險、旺旺友聯產險等。有需求的民眾仍可至其他產險公司詢問。