都更熱潮推升土建融 5大銀行資本支出借款飆十年半新高

國內都更熱潮延燒，激勵銀行資本支出借款暴增。中央銀行今（22）日公布五大銀行新增房貸，去年12月，五大銀行新增資本支出借款1,236.91億元，創2010年6月以來、十年半新高，單月暴增381.17億元。

央行經研處副處長蔡惠美指出，去年12月五大銀行新承作資本支出貸款大增，主要是銀行土建融與購地貸款增加，以及投資公司增加股權投資所致。

蔡惠美解釋，由於土建融利率較高，帶動去年12月，五大銀行資本支出貸款利率落於1.739%，較去年11月上漲13.8個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

蔡惠美表示，「去年12月，五大銀行新承作撥款的都更案，金額約60億元，去年11月也有50億元。」

央行統計顯示，去年12月五大銀行週轉金貸款為6,505.92億元，寫半年新高，月增1,169.37億元，主要是年關將近，不論是公營機構、民營企業、中央政府或地方政府均有資金需求，銀行借款同步增加。

去年12月，五大銀行週轉金貸款平均利率為1.188%，月增1.4個基本點，蔡惠美表示，「民營企業週轉金借款比重拉得較高，因此，利率也略為上漲。」

至於消費性貸款，去年12月為97.16億元，月減3.37億元，主要是就學貸款減少；另外，有些銀行考量資金成本、借款戶的信用條件，稍微提高了消費貸款的利率，進而導致去年12月消費貸款利率上升至2.056%，月增1.9個基本點。