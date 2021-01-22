南山人壽推保險金扣抵住院醫療費服務 減少人員接觸

國內疫情升溫，各縣市醫院紛紛調整門禁、陪病等相關規定，部分醫院停止開放探病，可能讓部分有醫療及住院需求的民眾，必須獨自前往醫院就醫，甚至煩惱身體不適的同時，還得自己處理繳付醫療費用等事務。

南山人壽貼近保戶需求，提供「理賠免附單據暨保險金扣抵醫療費用服務」與多間醫療院所合作，在保戶出院時，可直接扣抵理賠金，即使沒有親友陪同，也不用擔心，除了達到減少人員接觸的防疫效果，還能縮短人工繳費所需要的時間與流程。此外，在農曆春節前夕，針對有資金需求的保戶，南山人壽除了提前給付滿期金外，也鼓勵保戶使用南山人壽「保戶園地」、「南山人壽APP」線上辦理多項保單需求，平安健康過好年。

南山人壽「理賠免附單據暨保險金扣抵醫療費用服務」，目前與全台29個醫療院所合作，透過與醫院連線，保戶住院時就啟動理賠服務，出院結帳時，即可直接從保險金扣抵住院醫療費用完成給付，出院後不必再往返蒐集診斷書、單據。而申請服務的方式除了聯繫業務員，還能透過手機或平板電腦下載「南山人壽APP」，於線上直接作業完成申請，大幅減少人員在疫情期間進出醫院的機會。

值此疫情相對緊繃之際，南山人壽與全民及醫護人員共同為防疫工作加力，南山人壽的「保戶園地」及「南山人壽APP」提供多項保單服務，如線上查詢保單內容、試算保單借款金額以及線上進行保單借款等，多項貼心措施，降低人與人接觸的作業流程，提升防疫品質。

隨著農曆春節的腳步接近，民眾對於資金需求增加，若保戶仍需要到客服櫃檯辦理業務，南山人壽也作好萬全防疫措施，除提供消毒酒精、口罩備用，備額溫槍量測體溫外，全台18個分公司所有客服人員全程配戴口罩、客戶服務櫃檯設置有透明防疫擋板，保護臨櫃客戶及服務同仁，同時延續往年於春節連續假期提前給付多項保險金，針對給付日在2/9(二)～2/16(二)期間的滿期金、還本金及增值回饋分享金，將提前於2/5(五)～2/9(二)將款項依保戶選擇的方式陸續給付，預估總給付額為新台幣30.5億元，給付件數超過4萬件，疫情期間，防疫措施加強，服務更貼心，讓保戶安心迎新年。

南山人壽亦提醒，保戶在春節期間若有臨時的資金需求，只要提前申辦ATM保單借款，即可到各地台新銀行ATM進行保單借款，快速又方便。在客戶服務方面，提供24小時全年無休的電話服務，只要撥打免付費專線0800-020-060，南山人壽客服人員將提供最即時的服務與協助。