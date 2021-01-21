國發會任私募基金主管機關 將開放保險業資金投資PE

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國發會主委龔明鑫今（21）日表示，國發會將擔任私募基金（PE）主管機關，只要經過國發會資格認定的PE，將開放保險業資金投資，目的是引導保險資金投入公共建設、5+2產業及6大核心產業，國發會將在2月底提出相關作業要點。

龔明鑫表示，一直以來台灣PE市場並不蓬勃，目前金管會只允許投信及證券商可以成立、投入私募基金，之外成立的PE並無主管機關，保險業資金來自社會大眾，目前並不允許投入PE。未來，經國發會資格認定PE，保險業資金將可參與投資PE。

龔明鑫強調，國發會對於合格PE也會訂定明確規範與門檻，目前國發會與金管會、私募股權協會、併購協會在密切協商中，初步包括：經過公協會認可、規模門檻、專業性、透明度、並且限定須投入公共建設、5+2產業及6大核心產業。

官員指出，PE規模偏大，偏重策略性投資，投資資金是來自私募，而非公募，投資標的並未設限，投資成敗自負，目前沒有主管機關；保險業資金是來自社會大眾，如果PE想要拿到保險業資金，就要須要經過國發會資格認定。

不過官員也說，經國發會資格認定PE，保險資金最後要不要投入PE，保險公司要自行判斷，「國發會介紹，沒有包生子」。

至於未來保險業資金投入PE的占比是否設定上限？龔明鑫說，這是保險端的限制，是金管會職權。

國發會預計今年2月底前，徵詢各方意見訂定「促進私募股權基金投資產業要點」。外界關切，國發會對PE資格認定標準為何？龔明鑫透露，申請人必須獲得公協會認可、並具有專業性、透明度；未來也會在規模上要求具一定門檻，但他未進一步透露細節。

他強調，國發會資格認可的PE，確定將限定只能投入公建、5+2及6大核心產業。

國發會今日舉行年終歲末記者會，龔明鑫表示，為協助國內產業轉型，國發會為引導資金投入產業，國發會採取兩大策略，以強化產業和金融鏈結。第一是國家融資保證機制，目前已成立國家融資保證中心，委託輸銀辦理，60億元已到位，預訂一月底就可以上路。第二就是透過PE，引導保險業資金投入產業。

國發會 保險

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