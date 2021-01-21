國發會：國發基金轉投資的公股行庫 要帶頭數位轉型

國發會主委龔明鑫表示，國發基金過去投資不少泛公股和民營公司，希望這些公司可以變成整體產業轉型升級的轉變者，因此國發基金持股的公司只要有派董事，將提案要求公司提出未來3~4年的數位轉型計畫，「尤其是公股行庫要以身作則，其他直投事業也須自提計畫，說明如何強化數位轉型」。

國發會今天舉行歲末新春記者會，龔明鑫指出，過去國發基金時常背負政策任務，投資不少泛公股與民營公司，也希望這些公司可以變成整體產業轉型升級的轉變者，因此，國發基金持股的公司有董事者，法人董事將會提案，要求該公司須強化數位轉型，要求公司提出未來3~４年的數位轉型計畫。

他說，尤其是公股行庫要以身作則，其他直投事業也須自提計畫，說明如何強化數位轉型。不過，數位轉型的要求也有例外對象，例如創投事業、新創公司及生技公司等，可能需要另外安排。

國發基金官員指出，國發基金直接投資事業共62家，其中49家有派任董監事，其中包括兆豐金、彰銀、台企銀（尚未派任）、台船、華航、陽明等。如果相關轉投資事業未對數位轉型有正面回應，官員說，舉例來說，未來該公司若有現金增資需求，國發基金將會以此作為評估指標，決定是否參與現增。

此外，龔明鑫指出，國發會將擔任私募基金（PE）主管機關，只要經過國發會資格認定的PE，將開放保險業資金投資，引導保險資金投入5+2產業、6大核心產業和公共建設，國發會預計2月底前徵詢各方意見訂定「促進私募股權基金投資產業要點」，並後續與金管會商議保險業投資部分。

他表示，目前金管會只允許投信及證券商可以成立、投入私募基金，此外成立的PE並無主管機關，國發會擔任主管機關後，未來經國發會資格認定PE，保險業資金將可參與投資PE。

在健全房地產市場方面，龔明鑫說，「健全房地產市場方案」已於去年12月於院會報告後通過，央行實施選擇性信用管制以金融手段幫房市炒作降溫，實價登錄2.0及所得基本稅額條例也於去年底完成修法，搭配跨部會（內政部、財政部、金管會等）專案稽查及金檢，已對炒作亂象有抑制效果。

至於下一階段的作為，龔明鑫表示，首先將建立不動產市場診斷指標，專案小組將共同研討建立不動產市場診斷指標，作為推行相關政策的決策參考。其次為強化管理交易面，無論是法規、稅或是行政手段，都力求強化交易面管理。

他說，國發會將與相關部會密切觀察相關措施的成效，若炒房現象持續，健全房市專案小組提出更積極的作為，以確保房地產市場健全發展。