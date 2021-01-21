把保單當樂透買！疫情擴大 台產這張保單賣翻天

台灣爆出社區感染疑慮後，台灣產險推出的防疫保單賣翻天，由於詢問度與投保人數過多，市場傳出台產內勤人員們KEY單不及、業務員詢問電話接到手軟，全都快要「抓狂」；民眾瘋狂搶購防疫險的盛況，被業界戲稱為「台產之亂」，而這股保單熱賣潮，彰顯民眾對疫情的憂慮，正如滾雪球般擴大。

雖然台產推出的這張防疫保單並非市場上的獨家產品，但因產品設計非常簡單明瞭，在台灣爆發社區感染危機的這一周掀起銷售熱潮，有保險業務員一天就接到上百件的詢問電話跟購買意願。

購買這張保單，和投保人的身體狀況沒有關係，不問疾病、不分男女，75歲以前都可以買，不過，65歲以上只能投保選擇5萬元的保險金額，保險費為250元，如果是65歲以下，花費500元，保額高達10萬元。

假設民眾花500元購買這張保單，保單有效期限是一年，一年內只要有收到以下通知書任一種，分別是隔離通知書、檢疫通知書與隔離治療通知書，台產就會直接賠付10萬元。

台大保險經紀人儲備處經理劉家麟形容：「有些民眾的確把這張保單當樂透買，沒事最好，萬一被隔離，即使最後沒染疫，也可獲得十萬元理賠去因應可能需要的開支。」

這張保單掀起討論熱潮，不論是婆婆媽媽們的LINE群組，甚至是保險同業們，即便自己公司不能販賣也都盡量找有認識能賣的投保，甚至有客戶自己包計程車去保險公司排隊投保，要保書是A4的紙箱一箱一箱的送進公司。 劉家麟說，有同事這幾天熱賣到每天睡不到五小時，都在處理相關詢問跟簽約。

保險業者分析，這張保單只要沒有停賣，銷售熱潮恐怕會一直維持到農曆年，也就是海外國人大舉歸國時，雖然從國外返國的民眾按規定不能購買這張保單（投保當下一定要在台灣），但海外國人的家人可以「超前部署」、提前購買，另外，風險較高的醫護人員也可購買。

另外保險業者說，最近桃園地區的群聚感染風險高，住在桃園的親人也急忙要投保台產的防疫險，「只要花500元，一年以內被隔離都能獲得理賠，對投保人而言非常划算。」但劉家麟提醒，投保時還是要跟業務員了解完整的投保權益才安心。