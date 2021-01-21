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去年金融業被罰逾3億、創12年新高 保險業罰最大

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（21）日公布去年罰鍰收入，銀行局、保險局及證期局三局主管的法令，違規案件合計有313件，罰鍰收入3億0894萬元，創12年來新高，也比預算數多出一半以上。

根據金管會資料，去年預算編列的罰鍰收入合計是2億0212萬元，實際執行下來，銀行、保險及證期三局的罰鍰收入都明顯超過預算數，尤以保險局超出高達77%最多。

去年罰鍰收入3億0894萬元，也是2009年以來新高，根據金管會資料，歷年罰鍰最高是2008年的3億6285萬元，其次是2007年的3億5036萬元，去年也是史上第三高。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，銀行局去年全年罰鍰收入有8,750萬元，10件。

證券期貨業及上市櫃公司部分，金管會證期局副局長郭佳君表示，去年罰鍰收入，證券期貨業有2,338萬元、35件。

上市櫃公司違規案件有34件、罰鍰收入1,200萬元；上市公司內部人股權申報轉讓，違規166件、罰鍰收入2,546萬元；大同陸資案罰鍰收入2,500萬元。

全部證期局主管的罰鍰收入有8,584萬元、236件。

保險局部分，金管會保險局副局長王麗惠表示，保險業罰鍰收入有1億3560萬元、67件。

三局合計，全部罰鍰收入為3億0894萬元，比預算數2億0212萬元，多出52%。

至於各局方面，去年銀行局預算數為6,354萬元，實際執行結果罰鍰收入8,750萬元，比預算數多出37.3%。

保險局罰鍰收入預算是7,634萬元，實際執行結果高達1億3560萬元，比預算數暴增77.6%，罰鍰收入是三局中最多，也是比預算數增加最多的。

證期局去年罰鍰收入預算數為6,225萬元，實際執行結果為8,584萬元，比預算數多了37.8%。

保險 金管會

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