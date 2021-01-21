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外傳有人出境泰國確診 指揮中心澄清：是在台境外移入案例

台產防疫保單掀搶購潮 金管會示警

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎院內感染，疫情有擴散趨勢，台產一張防疫保單引發民眾搶購，金管會今（21）日提醒民眾注意，保險理賠仍有除外責任，要避免犯罪、故意，不可用保單來獲利。

隨著院內感染擴大，民眾提高防疫警覺性，台產推出的防疫保單，一張保費500元，只要接到隔離通知書就可理賠10萬元，引發民眾搶購，甚至還有團購，因商品太熱銷，一度傳出將停售，但台產今天表示，會繼續銷售，沒有停售下架問題。

對於會否擔心引發道德風險，民眾投保後故意到桃園等高風險區域被隔離後，就可領取保險理賠？金管會保險局副局長王麗惠表示，保單設計時就要做風險控管，包括銷售量等，且如果承保危險已發生也不會理賠，保單條款也都會除外責任設定，來做風險控管。

陳開元則提醒民眾注意，保險理賠仍有除外條款，應避免犯罪、故意行為，不可以用保單來獲利。

根據金管會統計，從去年3月產險公司將防疫保單送備查開始，到今天為止，防疫保單共承保14萬8745件，新契約保費收入7,152萬元，共有14家產險公司推出32張保單。

防疫保單主要是指產險公司推出跟疫情相關的保單，設計例如法定傳染病，對住院、隔離費用的補償等。

保單 理賠

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