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外傳有人出境泰國確診 指揮中心澄清：是在台境外移入案例

央行抓炒匯 緊盯企業國外借款

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（21）日召開臨時記者會宣布，我國外匯資金進出已相當自由，涉及商品、服務貿易及經主管機關核准之直接投資及證券投資等，均無限制，僅對部分短期資金進出尚有企業每年5千萬美元累積結匯金額限制。依近三年平均每年累積結匯金額實際使用情形統計，企業僅約1百萬美元，顯見企業日常資金調度需要額外使用到每年累積結匯金額者並不多。

近期央行透過場外監理，發現企業利用國外借款匯入資金結售新臺幣有明顯增加之情形，經赴銀行實地查核結果，發現有下列不合理情事，央行將依據相關檢查結果做進一步處理。

(一)為規避央行累積結匯金額之管理，以極低資本額增設新企業方式，創造每家每年5千萬美元累積結匯金額。

(二)向國外關係企業借款，短期內反覆匯入結售為新臺幣，隨即又結購美元匯出，賺取額外匯兌利益。

(三)從國外關係企業借入美元結售，停留新臺幣帳戶未予運用。

(四)向國外借入高利率外幣借款結售為新臺幣，用於償還較低利率的國內借款。

央行指出，向國外企業辦理外幣借款，應以原幣保留使用為原則，有實質新臺幣用途再兌換為新臺幣。不應利用每年累積自由結匯金額，作為炒匯途徑。

國內新臺幣資金豐沛，企業如有資金需求，可洽國內金融機構辦理新臺幣借款。此外，國外短期借款因未來仍有還本付息外匯資金需求，國內企業可利用換匯交易(FX SWAP)或標準型換匯換利交易(CCS)，以降低借款人匯率風險，且毋需計入每年累積結匯金額。

銀行業受理客戶匯入資金，除應遵循央行規定，切實輔導客戶據實申報外，亦應依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、金融監督管理委員會所訂之「金融機構防制洗錢辦法」及內控內稽等相關規定辦理，落實深入瞭解客戶並查核相關交易佐證文件，驗證實際外匯收支或交易需求後再予受理，不宜僅做形式上查核。

維持金融穩定與外匯市場秩序為主管機關職責，對於結售外幣借款而未具實質新臺幣用途者，央行將加強專案檢查及要求申報義務人據實說明，以覈實外匯收支或交易申報資料之正確性，並進一步強化央行相關規定，以抑制炒匯行為。

央行 外匯 洗錢防制法

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