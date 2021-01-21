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北富銀善用科技 蟬聯國銀紓困振興評比民銀效率王

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，為協助國人及本土企業因應疫情衝擊，台北富邦銀行積極響應政策，將金融專業結合數位科技，創新應用於紓困振興方案的推動執行，榮獲金管會國銀紓困振興案第二階段評比效率組兩項第一殊榮， 也是唯一在兩階段評比中皆榮登榜首的民營銀行。

金管會為鼓勵銀行積極辦理紓困振興貸款，訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，並於去年12月底完成第二階段評比。北富銀憑藉深厚的創新實力，將大數據、人工智能等金融科技應用於紓困振興業務，無論是公辦紓困案或自辦紓困案，電子化比率都達到99%以上，榮登效率組「公辦紓困電子化件數占紓困件數比率」及「自辦紓困電子化件數占紓困件數比率」雙料冠軍。

北富銀表示，為了讓有需要的企業及民眾可以不受時間空間限制，隨時進行紓困振興貸款申請，北富銀特別打造便捷易用的線上申辦平台，民眾可以經由北富銀官網、富邦行動銀行和數位客服直接進入，也可以透過線下實體分行及合作機構掃描QR Code進入平台，輕鬆完成貸款資料的填寫申辦，流程十分簡便。

除了善用科技提升申貸的便利性，北富銀還將「新興智能貸」獨家研發的行動聯徵及人工智能核貸技術導入紓困貸款作業中，讓案件從申辦、徵信到核貸、撥款，形成緊密銜接的快速連動機制，搭配內部流程簡化及資訊系統整合等措施，使貸款作業時間大幅縮短三至七天，協助受疫情影響的企業儘速獲得紓困資金。

此外，北富銀也運用大數據技術針對受疫情影響較深的產業進行分析，構建出專屬特徵模型，為可能有紓困需求的企業主提供主動諮詢，藉由數據分析有效擴大紓困業務的可及性，服務到更多需要金融支持的潛在客群。

北富銀指出，去年因應疫情來襲，北富銀不僅主動超前佈署，透過嚴謹的防疫舉措保護客戶與員工的健康，更全力支持政府紓困方案，結合創新科技協助民眾與企業度過資金難關，也因此榮獲國際財經權威媒體《全球金融雜誌(Global Finance)》「2020最佳疫情危機因應團隊獎」。目前全球疫情仍然嚴峻，北富銀將持續發揮金融本業職能，善盡企業社會責任、落實紓困振興政策，為更多企業和民眾帶來金融及時雨。

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