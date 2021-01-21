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隔離就賠10萬防疫保單搶翻傳停售？ 台產：會繼續賣下去

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隔離就賠10萬防疫保單搶翻傳停售？ 台產：會繼續賣下去

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
擔憂本土疫情擴大，台產一張保費500元，只要收到隔離通知書就可以理賠10萬元的防疫保單，近期賣翻。圖/業者提供
擔憂本土疫情擴大，台產一張保費500元，只要收到隔離通知書就可以理賠10萬元的防疫保單，近期賣翻。圖/業者提供

衛福部桃園醫院爆發新冠病毒肺炎院內感染，疫情有擴散趨勢，在人人自危，擔憂被疫情波及的情況下，一張保費500元，不用確診，只要收到疾管署隔離通知書就可以理賠10萬元的防疫保單，近日造成熱銷，外傳因為熱銷，保險公司決定賣到本月29日，但保單發行公司台灣產險表示，這張保單會繼續銷售 ，沒有停售下架問題。

從2020年新冠肺炎疫情爆發之後，多家保險公司陸續推出防疫保單，但台產這張防疫保單和其他保險公司防疫保單不同的是，別家幾乎都是要確診才啟動理賠，但是台產這張不需要確診，是市場上唯一針對法定傳染病，居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫五項處置措施定額給付「隔離或檢疫補償保險金」的防疫保險商品。

台產這張保單的規劃，保險金額5萬元，一年保費250元，保險金額10萬元，保費500元，因此被網友讚專案是「防疫神單」，也在桃園疫情爆發之後，引起醫護高度詢問；甚至經過保經代開始大力促銷，連公股行庫壽險同業都來團購。

雖然理賠簡單明確，不過理賠還是有但書，被保險人前往衛生福利部疾病管制署發布國際旅遊疫情建議等級表屬第三級之地區，或被保險人違反法律規定、行政命令，都是保險理賠的除外範圍。

今天上午，保險業間突然傳出這張防疫保單要停售了，又引起市場一陣恐慌搶購；不過台產發言人協理黃志傑表示，這張保單會持續銷售下去，甚至現在還考慮以調整商品方式，讓保障範圍再擴大。

黃志傑說，這張保單確實如醫生所說的，「簡單、易懂」；去年12月22日發行，但在近日桃園疫情較嚴重之後，每天銷售突然暴增好幾倍。

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