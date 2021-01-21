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一鍵支付！ 寶雅POYA PAY登場

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
寶雅POYA PAY正式登場 。寶雅/提供
寶雅POYA PAY正式登場 。寶雅/提供

隨著疫情影響下全球使用行動支付消費者比例以倍數成長，加快行動支付發展，寶雅（5904）今（21）宣布正式推出數位支付「POYA PAY」，攜手八家銀行合作，並結合旗下居家生活用品「POYA HOME寶家」主打雙品牌支付共享，可共同累積集點及消費回饋。

由1月21日起到寶雅買東西，不必帶錢包與實體卡，更可選擇儲值金或信用卡綁卡消費，本次寶雅與8大銀行攜手合作推出多項信用卡綁定回饋，信用卡單筆儲值最高享8.4%回饋，儲值金消費最高再享5%回饋。

寶雅行動支付品牌POYA PAY，即日起就能下載App，等同於有寶雅會員卡，可累積點數、兌點折現及儲值等功能，信用卡付款則綁定玉山、中信、台新、花旗、聯邦、第一、華南、凱基8家銀行，8大銀行皆推出綁卡消費優惠。

寶雅 行動支付

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