遠東樂家+卡上市 主打親子優惠

遠東商銀根據信用卡的消費大數據分析，發現30至45歲的年輕父母是支撐內需經濟發展的主力消費族群，因此鎖定此步入婚姻數年、擁有子女者為目標客群，全方位整合其子女教養、親子活動及爸媽本身抒壓、成長等需求，推出遠東樂家+卡，希望成為年輕爸媽在養兒育女路上的好幫手。

這是國內信用卡市場首張專注親子禮遇與年輕爸媽需求的信用卡，主打「 愛家、抒壓、回饋、理財」四個構面，除了提供優惠，同時整合財富管理與貸款服務，提供卡友申請信貸或房貸可獲優惠，以及達一定往來條件 ，享理財商品升級服務，讓爸爸媽媽提前為未來做好財務布局。

遠東商銀總經理周添財表示，信用卡不是一個賺錢獲利的產品，因為需要提供相當多的優惠；新的銀行經營理念把信用卡當作提供服務工具，解決客戶痛點，也為銀行帶進其他業務。

根據遠銀規劃，遠東樂家+卡首波與全台近80家網紅級親子餐廳、特色民宿、觀光工廠、熱門補習班等合作，包括知名的雲門舞集舞蹈教室、funbox玩具專櫃等，提供刷卡折扣或禮遇升級，協力爸媽解決假日親子活動規劃的痛點，也能按部就班安排子女學習課程，跨大爸媽荷包價值；更吸引媽媽們的設計是，只要刷卡消費單月累積滿額，即可於次月擇一換取佐登妮絲SPA或健身工廠單月會籍、遠傳friDay影音免費看等身心抒壓方案。

遠東商銀董事長侯金英表示，現在台灣年輕人不喜歡生太多小孩，因為養小孩負擔重，導致出生率不高，希望利用遠銀這張信用卡，協助減輕負擔 ，鼓勵年輕父母多生幾個小孩。