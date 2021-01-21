快訊

拜登甫就任美國總統 大陸宣布對龐培奧等28名「反華政客」實施制裁

醫師「實況轉播」插管急救現場 「沒看過的人不知道壓力有多大」

遠東樂家+卡上市 主打親子優惠

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
遠東商銀董事長侯金英（中），總經理周添財（右二），副總張小倩（右一），萬事達卡總經理陳懿文（左二），遠東商銀執行副總林建忠（左一）出席遠東樂家+卡上市發表會。圖/遠東銀行提供
遠東商銀董事長侯金英（中），總經理周添財（右二），副總張小倩（右一），萬事達卡總經理陳懿文（左二），遠東商銀執行副總林建忠（左一）出席遠東樂家+卡上市發表會。圖/遠東銀行提供

遠東商銀根據信用卡的消費大數據分析，發現30至45歲的年輕父母是支撐內需經濟發展的主力消費族群，因此鎖定此步入婚姻數年、擁有子女者為目標客群，全方位整合其子女教養、親子活動及爸媽本身抒壓、成長等需求，推出遠東樂家+卡，希望成為年輕爸媽在養兒育女路上的好幫手。

這是國內信用卡市場首張專注親子禮遇與年輕爸媽需求的信用卡，主打「 愛家、抒壓、回饋、理財」四個構面，除了提供優惠，同時整合財富管理與貸款服務，提供卡友申請信貸或房貸可獲優惠，以及達一定往來條件 ，享理財商品升級服務，讓爸爸媽媽提前為未來做好財務布局。

遠東商銀總經理周添財表示，信用卡不是一個賺錢獲利的產品，因為需要提供相當多的優惠；新的銀行經營理念把信用卡當作提供服務工具，解決客戶痛點，也為銀行帶進其他業務。

根據遠銀規劃，遠東樂家+卡首波與全台近80家網紅級親子餐廳、特色民宿、觀光工廠、熱門補習班等合作，包括知名的雲門舞集舞蹈教室、funbox玩具專櫃等，提供刷卡折扣或禮遇升級，協力爸媽解決假日親子活動規劃的痛點，也能按部就班安排子女學習課程，跨大爸媽荷包價值；更吸引媽媽們的設計是，只要刷卡消費單月累積滿額，即可於次月擇一換取佐登妮絲SPA或健身工廠單月會籍、遠傳friDay影音免費看等身心抒壓方案。

遠東商銀董事長侯金英表示，現在台灣年輕人不喜歡生太多小孩，因為養小孩負擔重，導致出生率不高，希望利用遠銀這張信用卡，協助減輕負擔 ，鼓勵年輕父母多生幾個小孩。

延伸閱讀

陳佳文：法規開放、資訊共享 要快

遠銀推親子卡 鎖定年輕父母

整合百家業者服務遠東樂家+卡 滿足親子需求

刷卡繳保費 恐將零回饋

相關新聞

遠東樂家+卡上市 主打親子優惠

遠東商銀根據信用卡的消費大數據分析，發現30至45歲的年輕父母是支撐內需經濟發展的主力消費族群，因此鎖定此步入婚姻數年、...

權證ETF競賽 贏家揭曉

為推動權證及ETF業務，櫃買中心舉辦2020年權證及ETF競賽獎勵活動，共計獎勵36家次證券商，頒發總獎金高達近300萬...

證交所投資說明 回響熱

臺灣證券交易所攜手元富證券合辦的「THE GREAT RESET-New Industry Landscape afte...

投資人關係論壇 聚焦ESG

臺灣證券交易所為協助上市公司提升與投資人對話品質，展現公司在資本市場價值，並實現企業永續經營的願景，日前舉辦投資人關係論...

陳佳文：法規開放、資訊共享 要快

中國信託商業銀行總經理陳佳文昨（20）日表示，銀行除了產品、內部作業之外，服務流程都要儘量數位化，才能在很低利的環境下勝...

天下經濟論壇／疫情催動 金融數位化三變革

國內銀行業獲利王、中國信託商業銀行總經理陳佳文昨（20）日表示，新冠疫情對金融業帶來三大改變：業者被迫更致力於數位化才能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。