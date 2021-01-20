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兆豐銀開辦基金債券受益權質借 專業投資人最高五成

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
兆豐銀行開辦基金債券受益權質借，專業投資人貸款成數最高五成，使投資理財更為彈性靈活。 圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行開辦基金債券受益權質借，專業投資人貸款成數最高五成，使投資理財更為彈性靈活。 圖／兆豐銀行提供

為增加客戶資產流動性，提高資金使用彈性，兆豐銀行自即日起開辦「基金債券受益權質借」業務，專業投資人(包含法人與自然人)如有資金需求，可將兆豐特定金錢信託帳戶內的基金或外國債券信託受益權作為擔保品，向兆豐銀行辦理設質借款，貸款成數最高五成，可提高投資人資金融通便利性，也可讓投資人繼續長線持有理財商品，無需急著將資產中途出售進行變現。

過去特定金錢信託受益權質借僅能「跨行」辦理，亦即在甲銀行申購的債券或基金，無法在甲銀行辦理質借業務，只能轉向乙銀行申辦，但因銀行對於客戶以他行申購的債券或基金辦理質借業務的承作意願普遍不高，導致此項業務推展動能受限。金管會開放承作後，投資人可以在既有的往來銀行直接辦理「基金債券受益權質借」業務，有助於專業投資人等高資產族群維持既有的基金債券投資規模，也能提升客戶與銀行間的黏著度。

兆豐銀行「基金債券受益權質借」業務，承作對象為經兆豐銀行認定的專業投資人，包含自然人及法人，貸款期間最長一年，貸款成數最高可達設質總額的五成；設質標的為於兆豐銀行成立特定金錢信託契約，指示兆豐銀行以受託人名義購買的外國債券、境內及境外基金；其中，台幣信託受益權以質借新台幣為限，外幣信託受益權，則以質借外幣為限。

此外，投資人第一次質借所貸得的資金，可進行投資再運用，但再申購的信託受益權就不能再向兆豐銀行辦理設質申請借款，亦即禁止二度質借，避免投資人過度擴大財務槓桿。兆豐銀行表示，以往投資人如有資金調度需求，只能咬牙贖回，但在開辦「基金債券受益權質借」業務後，投資人若有資金需求可將手上持有的基金或債券受益權辦理質借，投資理財更為彈性靈活。

兆豐銀行 債券

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