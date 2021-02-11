2021有哪些必辦神卡 哪些可剪卡說掰掰？一次報你知

迎接2021年，各大銀行已公布最新信用卡權益優惠。不過，因為受到新冠疫情持續衝擊，有些信用卡權益也隨著消費者的後疫情生活型態調整，主打優惠跟著改變。今年到底有哪些卡稱得上「神卡」值得辦一張來刷，又有哪些卡權益縮水可以準備剪卡說再見，聯合新聞網統整後一次報你知。

2021年回饋較優 Q1必辦神卡

揮別悲慘2020，各家銀行紛紛公布最新的信用卡權益，民眾最關注的莫過於今年到底哪張信用卡可以無腦刷、哪些卡的現金或點數回饋最超值？今年上半年，台北富邦J Points卡、花旗PLUS鈦金卡和台新銀玫瑰Giving卡，可說是能夠讓消費者無腦刷的神卡；另外，根據全台最大信用卡資訊平台iCard.AI整理，更列出今年Q1必辦的10張信用卡。

1.台北富邦J Points卡

國內一般消費享3%LINE Points回饋無上限，LINE Points1點可抵1元延長至今年6月30日。

2.花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡

國內海外一般消費全通路2%回饋到今年12月31日，3月31日以前申辦，還享有首3個月綁定指定十大行動支付最優10%刷卡金回饋。

3.台新銀行玫瑰Giving卡

有假日神卡及長輩卡之稱，於人事行政局公告節假日消費皆可享最高3%現金回饋，無腦刷最高回饋上限5000元。

4.永豐銀幣倍卡

今年條件大放寬，其中符合懂匯、超匯二大資格條件門檻降低，從外幣往來需8萬、20萬元等值台幣，直接降成等值台幣100元即符合懂匯，10萬元以上符合超匯資格；回饋上限也增加，符合懂匯資格小資族且綁定數位帳戶，每月以行動支付消費5000元以內享8%，而達成超匯資格每月國內消費滿1萬元以內享9%，國外更高達10%。

5.台灣樂天信用卡JCB卡

今年12月31日前每週六、日國內一般刷卡消費享2%回饋無上限，週六、日透過指定連結網購最高8%；指定超市/量販最高7%；國內餐廳消費，最高回饋5%。

6.滙豐銀行現金回饋御璽卡

海外消費最高2.22%回饋、國內一般消費（含保費）最高1.22%回饋優惠延長到今年6月30日。

7.新光銀行世界卡

今年3月31日前新戶申辦，核卡60天內享國內餐廳20%現金回饋，每戶上限3,888元；累積新增一般消費滿額，加碼回饋1000元刷卡金。卡友在全台30家以上百貨、自助加油享現金回饋3%無上限。

8.台新銀行@GoGo悠遊御璽卡

綁定指定行動支付一般消費天天6%，4大熱門網購每週六6%回饋，其他日最高3%。

9.國泰世華蝦皮購物聯名卡

蝦皮購物的超級品牌日或是過年、618、99、雙11、雙12等促銷檔期用國泰世華蝦皮購物聯名卡總回饋率高達10%無上限。

10.國泰世華亞洲萬里通聯名卡

指定五星飯店餐廳平假日午晚餐享75折起。今年12月31日前透過哩程加速器，生日當月刷卡消費，最優台幣5元累積1哩。

11.美國運通簽帳白金卡

與全台40多家五星級飯店、米其林推薦餐廳合作，推出兩人以上同行用餐、享一人免費的禮遇，不限平假日在多家精選餐廳用餐享85折。還有全台頂級酒店住房優惠，近30間度假酒店住宿買一晚送一晚。

12.中信銀英雄聯盟卡

雖國內一般消費只1%回饋，但海外回饋2.5%，提供主要遊戲平台、影音平台、雲端空間、美食外送、計程車最高10%現金回饋，每月上限300元。

13.聯邦銀行賴點卡

國內消費回饋2%（需綁定NewNewBank數位帳戶或用聯邦銀行帳戶扣繳）、海外消費回饋3%，活動延長至12月31日，並加碼推出週六最高7%回饋活動。

主打優惠變了 信用卡類現金回饋成主流

另外，民眾消費模式因為疫情影響而改變，銀行推出的信用卡主打優惠也跟著調整，過去電影購票優惠是民眾辦卡的重要誘因，現在隨著串流影音越來越普及，加上疫情影響入場觀影意願，華南i網購生活卡、國泰KOKO、玉山UBear、永豐大戶以及最新推出的中國信託英雄聯盟卡，皆主打串流影音加碼回饋。

反觀實體影城的優惠越來越少，威秀影城目前只剩花旗卡有優惠。除此之外，餐飲外送服務也改變台灣民眾的用餐習慣，樂天信用卡、國泰享購鈦金卡、永豐現金回饋JCB卡、中信英雄聯盟卡，皆針對外送平台推出高回饋。

狠下心斷捨離 是時候剪卡和它們說掰掰

新年到來，有些信用卡權益升級、也有些卡的權益縮水，大家記得把手邊的信用卡拿出來檢視一番，那些不好用的信用卡可以趁機斷捨離省荷包。

各家銀行元旦起紛紛公布新年度信用卡權益調整，民眾可以拿出手邊卡片檢視一番，若權益縮水可以趁機考慮剪卡省荷包。示意圖／ingimage

1.台新街口聯名卡

整體回饋率從6~8%降至4~6%。其中一般實體卡的消費回饋從1.5%降至1%；若用手機App掃碼支付加碼活動，非指定通路4%與指定通路6%高回饋改成限晚上時段，需在晚上6時到半夜12時支付且需單筆消費滿100元才能折扣

2.星展銀行eco卡

國內消費總回饋3%維持不變，但其中加碼1.5%部份每月回饋上限從150元降至100元，且限首季前申辦。

3.凱基銀行魔buy卡

行動支付優惠從最高10.7%降至8%。

4.JCB卡

每月1日登錄搶10%回饋延續到2021年，但要小心的是名額增加了但是每月每卡回饋上限從100元縮水至50元。

5.兆豐e秒Happy悠遊鈦金卡

增加需一般消費刷滿1000元才享悠遊卡自動加值5%回饋。

6.國泰世華卡買高鐵票

前一月一定消費登錄可享票價金額10%之等值紅利回饋，2020年有5種等級卡可用，2021年只剩世界卡(不含聯名卡)、Costco無限卡及Costco御璽卡。

7.台新財富無限卡、新光三越無限卡

去年才調整過需刷卡滿8000元調高至12000元，今年又再調整免費停車使用上限為每月10~30小時內。

8.台企銀鈦金商旅卡、悠遊聯名鈦金卡、一卡通聯名鈦金卡、御璽卡、白金卡

拉高免費停車的前月刷卡消費門檻，從5000元提高至7000元。

9.國泰世華銀KOKO icash卡

運動健身回饋上限從7％降至6％，並新增每月上限300元。

10.玉山only卡

指定通路13倍紅利部份每周期新增設上限100萬點，抵帳單每月降為1000元。