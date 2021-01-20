勤業眾信：因應國際大廠要求 綠色供應鏈勢在必行

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所、台灣玉山科技協會今（20）日舉辦「科技業的藍海洞察－以數位創新打造永續發展」線上研討會，勤業眾信總裁賴冠仲表示，因應永續發展，導入「綠色供應鏈」已成為台灣電子製造業在全球市場中迫切需求。

賴冠仲指出，現在有越來越多企業，採用「數位化轉型」的方式，除了藉以審視企業內部問題，了解永續對業務的衝擊，同時可對外評估永續發展的風險與策略，將「減碳力」化為「競爭力」，發掘新機會。

台灣玉山科技協會理事長李紀珠表示，全球氣候正面臨極端變化，而社會貧富差距也逐漸擴大，人們越來越重視企業、環境和社會間的和諧發展。聯合國2015年提出的永續發展目標（SDGs），近年來愈來愈專注於「環境保護、經濟促進與社會和諧」三大面向。

李紀珠表示，由於企業肩負著向股東及利害關係人應負的責任，因此，各產業在落實ESG時，應有其優先順序，若能結合本身日常業務之拓展，則更能發揮落實ESG的目標。

例如，金融業強調責任投資原則（PRI）、赤道原則、責任銀行原則（PRB）及永續保險原則（PSI），亦即金融業在其做決策時，檢視其所投資的企業、授信對象及保險對象是否有積極落實ESG，李紀珠表示，金融業不只自身要落實ESG外，更可擴大影響力，拓展其他產業落實ESG，有效落實ESG的企業，亦可從中獲得銀行和投資主的幫助，有助企業本身的永續經營與未來發展。

勤業眾信資深會計師、企業社會責任服務負責人陳盈州指出，根據金管會統計，截至2020年6月底，銀行對綠能科技產業放款餘額逾1.1兆元；截至10月底，保險業投資九家再生能源電廠， 金額約140億元；市場上客戶對於供應商的永續管理期待，也擴大至整體供應鏈，無論是原料製造、加工組裝或產品經銷等流程，皆需充分揭露。

李紀珠 保險

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