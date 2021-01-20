快訊

暴走到最後一刻？川普逆轉「特赦班農」另組第三政黨

開發金增持中壽股份 公平會點頭

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

公平會今（20）日表示，有關開發金控公司（2883）擬公開收購增加持有中國人壽（2823）股份，向公平會申報事業結合一案，公平會今日召開委員會通過決議，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，開發金控日前曾在2017年9月收購中國人壽公司三分之一以上股份，當時公平會便已決議不禁止結合在案。近期開發金控公司又擬以公開收購方式，再取得中國人壽已發行股份21.13%股權，並控制中國人壽的業務經營及人事任免，已依法於結合前提出申報。

公平會指出，開發金控過去便已透過與中國人壽的結合，跨足保險市場，本次開發金控公司再以公開收購方式，增加對中國人壽公司之持股比例，並未對組織架構產生結構性改變。

公平會認為，開發金控旗下的凱基商業銀行、凱基保經公司均有從事保險經紀業務，也有銷售部分中國人壽公司的保單，雙方在保險商品與銷售通路間，具有垂直交易關係。

不過人身保險商品市場及保險通路市場結構分散、上下游競爭對手眾多，公平會表示，中國人壽、凱基銀行及凱基保經在人身保險商品市場、保險通路市場的占有率有限，尚難認開發金控有能力從事上下游封鎖，以此限制保險通路及人身保險市場競爭。

公平會審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭疑慮，而得認整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依法不禁止其結合。

開發金控 保險 公平會

延伸閱讀

開發金增持中壽股權結合案 公平會通過

開發金售總部大樓 處分利益80億

富邦金公開收購參與應賣否 日盛金說話了

開發金二度公開收購中壽8日啟動 每股23.6元

相關新聞

美國派「殺手」緊盯新台幣！看央行總裁阻升三大困境

「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」，這是求救信的標題。要救的，是「匯市穩定」；求救的人，是央行總裁楊金龍。

綑綁式合約侵個資 藍委籲金管會介入

保險契約索求個資，消費者應有說「不」的權利！國民黨立委林思銘20日召開記者會，批評金管會縱容保險業者訂定「綑綁式契約」，讓保險業者可將個資運在行銷、網路購物等，侵害消費者個資，造成民眾飽受推銷電話困擾。金管會表示，會加強抽查，消保官也提醒這已違反《消保法》。

新台幣午盤升4.78角 暫收27.993元

新台幣今（20）日午盤升值4.78角，暫收27.993元兌1美元，成交金額6.76億美元。

年關救命錢申請還剩兩天 勞工紓困貸款22日截止

還剩兩天，2021年勞工保險被保險人紓困貸款受理期限至1月22日止，有融資需求的勞工可把握時間，於受理截止日前，儘速向土...

一次投保、推銷不斷 金管會：清查若有違個資法將重罰

民眾至銀行開戶或投保壽險時，申請開戶定型化契約中常被迫要求勾選同意個資被允許做其他行銷使用的「綑綁式同意」，造成一次開戶...

國泰金：6成民眾估台股上半年高點14500至15500

國泰金控發布1月國民經濟信心調查，由於台灣基本面佳，加上美國政治不確定性緩和以及各國疫苗進展樂觀，提振民眾對台股信心；約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。