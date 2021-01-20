開發金增持中壽股份 公平會點頭

公平會今（20）日表示，有關開發金控公司（2883）擬公開收購增加持有中國人壽（2823）股份，向公平會申報事業結合一案，公平會今日召開委員會通過決議，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，開發金控日前曾在2017年9月收購中國人壽公司三分之一以上股份，當時公平會便已決議不禁止結合在案。近期開發金控公司又擬以公開收購方式，再取得中國人壽已發行股份21.13%股權，並控制中國人壽的業務經營及人事任免，已依法於結合前提出申報。

公平會指出，開發金控過去便已透過與中國人壽的結合，跨足保險市場，本次開發金控公司再以公開收購方式，增加對中國人壽公司之持股比例，並未對組織架構產生結構性改變。

公平會認為，開發金控旗下的凱基商業銀行、凱基保經公司均有從事保險經紀業務，也有銷售部分中國人壽公司的保單，雙方在保險商品與銷售通路間，具有垂直交易關係。

不過人身保險商品市場及保險通路市場結構分散、上下游競爭對手眾多，公平會表示，中國人壽、凱基銀行及凱基保經在人身保險商品市場、保險通路市場的占有率有限，尚難認開發金控有能力從事上下游封鎖，以此限制保險通路及人身保險市場競爭。

公平會審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭疑慮，而得認整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依法不禁止其結合。