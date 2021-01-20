開發金增持中壽股權結合案 公平會通過

行政院公平交易委員會今天第1524次委員會議通過，開發金控（2883）擬增加持有中國人壽（2823）股份，向公平會申報事業結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，開發金控前於2017年9月收購中壽達三分之一以上股份，向公平會申報結合並經該會當年委員會議決議不禁止結合在案。現在開發金再次公開收購取得中壽21.13%股權，並控制中壽公司業務經營及人事任免，依法應於結合前提出申報。

公平會指出，本次開發金控增加中壽持股比例，並未對組織架構產生結構性的改變，且中壽與開發金其他子公司凱基銀行及凱基保經公司，在人身保險商品市場及保險通路市場的占有率有限，不致衍生限制保險通路及人身保險市場競爭的問題。因此公平會審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭疑慮，因此依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。