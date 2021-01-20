合庫推人民幣高利定存1年2% 只有短短三周手腳要快！

隨著疫後經濟復甦及全球各國寬鬆貨幣政策影響，使得低利環境下的資金浪潮並未停歇，人民幣投資需求獲青睞，合庫為回饋廣大存戶長期支持，特別推出期間限定高利率、低門檻人民幣定存優利專案。

犇向高利-人民幣定存優利專案，活動期間自110年1月18日至2月5日止，為期三週，不限新舊資金，只要單筆存款人民幣20,000元（含）以上，不論是網銀轉存或是分行臨櫃，均可享有1年期年利率2%。

有外幣理財需求的客戶，可運用合庫線上定期定額、週期性預約結匯功能分批購入外幣，以降低投資風險，且線上結匯立即享有美元3分；歐元、英鎊5分等多種幣別減碼優惠。而有外幣現鈔需求之客戶，合庫提供「線上預約提領外幣現鈔」的服務，可節省臨櫃提領現鈔辦理等候時間。此外，合庫更提供「夜間換匯」及「匯率到價」推播通知服務，讓您即時掌握理想匯率，逢低買進聰明理財，達到資產增值及財富配置效果。

另針對外幣數位存款客群，合庫提供「e起高利多、外幣高利活存」優惠專案，只要開立外幣數位存款帳戶，存滿美金200元、人民幣1,000元、澳幣200元及南非幣3,000元起之限額優惠措施，美元、人民幣、澳幣活期存款享6個月定存牌告利率，南非幣活期存款享3個月定存牌告利率，優惠期間至111年6月30日。

為滿足民眾便利的理財需求，合庫持續推出多元化數位平台服務及優惠，110年6月30日前，全新戶自開戶日起享6個月，每月跨行轉帳免手續費16次、跨行提款免手續費8次、新台幣活期限額優惠利率1.2%、網路銀行買賣外幣及申辦VISA金融卡或VISA悠遊Debit卡優惠等。