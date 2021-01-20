快訊

重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

證券商去年大賺584億元 歷年最佳成績

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

台股2020年不畏新冠肺炎疫情、美中科技戰等干擾，上演先蹲後跳走勢，行情量價齊揚，臺灣證券交易所統計，去年全年整體證券商稅後純益達584.5億元，年增43.5%，繳出歷年來最佳成績單。

美國總統大選變數消除後，內外資齊力回頭搶補台股，繼去年11月強漲1,176點後，12月持續拉升1,009點，封關收在14,732點史上新里程碑，在資金行情推波助瀾下，單月成交量暴增至6.1兆元，月增28.9%，再度刷新歷史新高紀錄。

證交所分析，雖然去年12月經紀手續費收入、承銷業務收益同步增加，但自營業務收益因比較基期墊高，逆勢下滑43.9%，使整體證券商去年12月稅後淨純益86.1億元，月減6.0%。

證交所統計，去年全年整體證券商稅後純益達584.5億元，年增43.5%，其中，經紀業務收益受惠於手續費增加，達473.6億元，年增86.3%；多頭行情帶動自營業務收益成長至137.8億元，年增4.9%；承銷業務收益為45.1億元，年增29.3%。

如果排除因發行認售權證大幅虧損的華南永昌證，其餘整體證券商稅後純益將達620.8億元，較去年同期大增55.9%。

證券商 認售權證

延伸閱讀

元富證與證交所舉辦投資論壇 吸引近200位國內外投資人

台股萬六關卡再遇賣壓 疫情衝擊震盪258點

獲利賣壓出籠 台股盤中16000點關卡沒站穩

今年來台股飆1,271點 但八成貢獻來自台積電

相關新聞

美國派「殺手」緊盯新台幣！看央行總裁阻升三大困境

「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」，這是求救信的標題。要救的，是「匯市穩定」；求救的人，是央行總裁楊金龍。

綑綁式合約侵個資 藍委籲金管會介入

保險契約索求個資，消費者應有說「不」的權利！國民黨立委林思銘20日召開記者會，批評金管會縱容保險業者訂定「綑綁式契約」，讓保險業者可將個資運在行銷、網路購物等，侵害消費者個資，造成民眾飽受推銷電話困擾。金管會表示，會加強抽查，消保官也提醒這已違反《消保法》。

新台幣午盤升4.78角 暫收27.993元

新台幣今（20）日午盤升值4.78角，暫收27.993元兌1美元，成交金額6.76億美元。

年關救命錢申請還剩兩天 勞工紓困貸款22日截止

還剩兩天，2021年勞工保險被保險人紓困貸款受理期限至1月22日止，有融資需求的勞工可把握時間，於受理截止日前，儘速向土...

一次投保、推銷不斷 金管會：清查若有違個資法將重罰

民眾至銀行開戶或投保壽險時，申請開戶定型化契約中常被迫要求勾選同意個資被允許做其他行銷使用的「綑綁式同意」，造成一次開戶...

國泰金：6成民眾估台股上半年高點14500至15500

國泰金控發布1月國民經濟信心調查，由於台灣基本面佳，加上美國政治不確定性緩和以及各國疫苗進展樂觀，提振民眾對台股信心；約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。