證券商去年大賺584億元 歷年最佳成績
台股2020年不畏新冠肺炎疫情、美中科技戰等干擾，上演先蹲後跳走勢，行情量價齊揚，臺灣證券交易所統計，去年全年整體證券商稅後純益達584.5億元，年增43.5%，繳出歷年來最佳成績單。
美國總統大選變數消除後，內外資齊力回頭搶補台股，繼去年11月強漲1,176點後，12月持續拉升1,009點，封關收在14,732點史上新里程碑，在資金行情推波助瀾下，單月成交量暴增至6.1兆元，月增28.9%，再度刷新歷史新高紀錄。
證交所分析，雖然去年12月經紀手續費收入、承銷業務收益同步增加，但自營業務收益因比較基期墊高，逆勢下滑43.9%，使整體證券商去年12月稅後淨純益86.1億元，月減6.0%。
證交所統計，去年全年整體證券商稅後純益達584.5億元，年增43.5%，其中，經紀業務收益受惠於手續費增加，達473.6億元，年增86.3%；多頭行情帶動自營業務收益成長至137.8億元，年增4.9%；承銷業務收益為45.1億元，年增29.3%。
如果排除因發行認售權證大幅虧損的華南永昌證，其餘整體證券商稅後純益將達620.8億元，較去年同期大增55.9%。
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