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元富證與證交所舉辦投資論壇 吸引近200位國內外投資人

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

新光金控（2888）旗下元富證券與臺灣證券交易所共同主辦「The Great Reset – New Industry Landscape after COVID-19」臺灣企業投資論壇，今（20）日於台北晶華酒店進行，吸引近兩百位國內及亞洲地區機構投資人，與19家國內重量級上市櫃公司，進行25場會談。

元富證券總經理李明輝表示，在此後疫情階段，延續全球資本市場熱潮，特與證交所共同合作，此為首次國內實體論壇及海外線上數位引資法說會同時舉行，跨境安排19家國內上市櫃公司，與來自日本、香港、新加坡、馬來西亞近60位海外機構投資人代表，及百餘位國內機構法人共同參與，將優質台股推介給國際投資人，持續加溫對台股的高度關注，聚焦全球5G半導體應用成長，電動車產業供應鏈蓬勃發展及節能減碳綠色經濟概念，並將台灣優質企業近年來致力於永續發展，強調環境（Enviromental），社會（Social），與公司治理（Governance）的ESG目標成果展現，呼應目前全球機構投資人方興未艾的社會責任投資（Socially Responsible Investment）。

本次臺灣企業投資論壇邀請鴻海（2317）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、美律（2439）、智伸科（4551）、喬山（1736）、鈺齊-KY（9802）、亞德克-KY、信驊（5274）、國巨（2327）、昇佳（6732）、永冠-KY（1589）、奇力新（2456）、力旺（3529）、景碩（3189）、旺宏（2337）、強茂（2481）、欣興（3037）、M31（6643）等19家企業聯袂參與，獲得國內外機構投資人熱烈迴響，進一步吸引外資挹注台灣資本市場新動能。

台股 元富 新光金控

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