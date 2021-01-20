「遠傳friDay理財+」首家開放銀行 第二階段服務上線

遠傳電信（4904）發展行動金融服務持續領先，《遠傳friDay理財+》攜手遠東商銀推出全新開放銀行金融應用服務，以Open API技術為基礎，提供個人帳務資料整合服務，成為全台首家獲金管會核准並上市的TSP業者。消費者即日起可於遠傳friDay理財+上授權連結遠東商銀Bankee數位帳戶，就能直接查詢於遠東商銀台幣活期儲蓄帳戶餘額、信用卡帳單等銀行紀錄，搶先體驗最新開放銀行第二階段應用服務。

遠傳電信看好數位金融生活圈市場潛力，透過與「政大國際產學聯盟」及財金公司的技術輔導，攜手遠東商銀共同開發Open API串接技術，於2020年12月成為全台首家獲金管會正式核准營運，透過與遠東商銀團隊雙方敏捷開發，1月即正式上線服務。

遠傳電信表示，未來也將陸續與多家銀行合作，消費者透過授權即可於《遠傳friDay理財+》上一次查詢多家銀行帳務資訊，無需反覆開啟網路銀行，於一個APP上即可快速檢視個人帳務資訊，大幅提升個人理財效率與便利。遠傳採用Open API合法合規串接銀行，無需留存消費者個人銀行帳號、密碼，要讓用戶用得安心。

根據《天下雜誌》的調查報導，台灣數位存款帳戶於2016年至2020年短短四年內，從8萬戶快速成長至600萬戶，成長速度驚人。《遠傳friDay理財+》已將合作觸角擴及銀行服務、保險商品、個人理財、金融新創等服務，同時結合「遠傳心生活」APP，將與用戶的行動理財生活圈緊密結合。