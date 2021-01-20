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綑綁式合約侵個資 藍委籲金管會介入

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
藍委林思銘呼籲金管會加強清查保險公司契約內容，不要讓保險公司過度使用民眾個資。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
藍委林思銘呼籲金管會加強清查保險公司契約內容，不要讓保險公司過度使用民眾個資。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

保險契約索求個資，消費者應有說「不」的權利！國民黨立委林思銘20日召開記者會，批評金管會縱容保險業者訂定「綑綁式契約」，讓保險業者可將個資運在行銷、網路購物等，侵害消費者個資，造成民眾飽受推銷電話困擾。金管會表示，會加強抽查，消保官也提醒這已違反《消保法》。

無法不同意契約

林思銘表示，產險公司利用強勢交易地位，要求消費者「綑綁式同意」所有個資利用條款，例如在保強制汽車險時，契約內記載個資蒐集目的還包含行銷、網路購物等，民眾根本無法選取不同意，被迫一定要同意契約書才能投保，這完全違反《個人資料保護法》的立法精神。

「個人資訊是否要揭露，何時、何地與何人都應有自主選擇權！」林思銘批評，從市面上10大保險公司的契約看來完全違反相關規定，這也會讓民眾持續接到保險公司的行銷電話、不堪其擾。他批評金管會等部會疏於管理，導致消費者個資長期遭到濫用，應該立即對業者進行開罰。

侵害消費者權益

對此，國發會簡任視察陳嵐君表示，個資法第47、48條中有規定，個資蒐集有分為「當事人同意」與「契約規定」，如果是因為契約規定蒐集個資，要做目的外使用的話就必須再獲得當事人同意，而且要有選擇的權利，不能因為目的外使用而影響原來的契約簽訂，因此金管會需要對此進行管理。

行政院消保官梁明圳也補充，《消保法》中第4條也規定，業者在制訂契約時必須要揭露重要資訊，並讓民眾有選擇的權利，「綑綁式契約」的制訂已有違反消保法的疑慮，侵害民眾不揭露個資的權利，而且保險公司以推銷電話等方式長期利用個資也有違法疑慮。

金管會保險局主任秘書林耀東說，金管會過去有依照《個資法》第47條，進行5至50萬元的開罰，未來也會持續加強監督保險業者的契約形式，回頭對10大產險等公司進行清查。

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個資 保險

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