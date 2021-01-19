元大證券戶及財富管理戶線上開戶一次完成 業界首創

為因應口袋不深的年輕投資人進場買股，元大證券領先業界，開放客戶透過「開戶通APP」線上一次完成開立台股，以及財富管理兩種帳戶，並將開戶繁瑣的步驟予以簡化，三步驟五分鐘即可完成。

不同於多數證券商線上開戶僅支援單家銀行的限制，元大證券也透過OCR(光學字符識別)，以及LBS(定位辨認)技術大幅簡化流程，提供全台所有銀行存款帳戶皆可約定為交割扣款帳戶，突破許多過往的不便，解決多數投資人線上開戶的最大痛點。

台股屢創新高，加上盤中零股交易上路，吸引愈來愈多年輕人開戶進場，根據元大證券指出，2020年總開戶數創歷年新高，其中更有七成年齡低於40歲，顯示決定踏出投資生涯第一步的新血，人數有不斷攀升且年輕化趨勢。

為鼓勵年輕族群踏出投資第一步，元大證券自去年10月至今年3月31日止，推出「小資探險隊」開戶活動，凡於活動期間內完成線上開戶，最高可獲得全家便利商店300元禮券。

元大證券深耕金融創新不遺餘力，「開戶通App」除獲玉山獎全國首獎及蔡總統接見最高榮耀肯定，並以國際級行動 App的資安防護標準，取得「行動應用資安聯盟」資安MAS標章，為用戶資訊安全嚴格把關。