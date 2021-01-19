史上新高！去年企業籌資大爆發 首度破兆元

金管會今天（19日）公布去年上市櫃等公開發行公司募集有價證券情況，去年一年公發公司募資金額1兆156億元，首度破兆元，也創歷年新高紀錄，比前年暴增近八成。金管會表示，主要是企業擴充廠房、利率低企業舉新償還舊債增加所致。

金管會證期局副局長郭佳君表示，去年公發公司籌資申報生效案件總計有367件，金額為10,156.21億元，較前年件數增加31.07%，金額增加77.01%，主要是去年大型募資案件較多所致。

募資金額不但創歷年新高，也是首度破兆元。主要籌資方式以發行普通公司債最多，有7,477億元。

去年大型籌資案主要有台積電（2330）發行公司債1,493億元、台電發行公司債841億元等。

對於去年籌資上兆原因？郭佳君表示，主要包括第一，不少電子業發債用來擴建廠房，因國內抗疫有效，遠距上班、上課的另類宅經濟興起，電子業在5G網路、網路等擴充廠房需求增加。

第二，因市場利率低，企業發新債償還舊債，鎖定中長期資金成本，以降低資金成本。

在私募方面，去年私募案件共117件，金額為588.02億元，件數較前年增加4.46%，金額減少65.22%，主要是因前年有較大型的私募案件所致，前年台灣金及台銀分別辦理私募420億元，合計840多億元。

此外，去年辦理國內募集金額占總募集金額的92.19%，海外募集金額占總募集金額的7.81%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

在資金用途方面，去年公發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，以償還債款及擴充廠房設備為大宗，其中擴充廠房設備案件共46件，金額為2,721.61億元，創近十年新高。跟前年相比，件數增加70.37%，金額暴增1.79倍，顯示國內經濟環境正向發展，企業有擴大營運及生產規模的需求。