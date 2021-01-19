LINE Pay：2020年愛心捐款募得逾1.35億元

行動支付龍頭LINE Pay以多元金融科技服務便利用戶日常生活，並發揮平台功能匯集各方愛心資源與力量，為社會注入正向影響力。自2016年8月推出LINE Pay「愛心捐款」專頁後，為公益團體創建便利的行動捐款平台，LINE Pay用戶便持續發揮善心，統計2020年全年匯集逾26.4萬筆慈善捐款，共募得超過1.35億元善款，捐款金額年成長近7成。同時，LINE Pay「愛心捐款」頁面也進行全新改版，讓來自社會的愛心能夠過平台發揮最大效益。

LINE Pay 「愛心捐款」平台自上線以來，在用戶暖心支持下，每年募款成果持續成長。2020年總捐款筆數逾26.4萬，較前年成長逾6成，募款金額總計逾1.35億元，較前年成長近7成。透過LINE Pay 捐款的捐款頻率上，平均每位達3.43次；從金額來看，單一用戶累積最高捐款金額為37萬4500元。其中，也有不少用戶選擇用LINE POINTS捐款，點數捐款的金額占捐款總額的7.35%。

為讓弱勢的需求能清楚被大眾了解，LINE Pay 「愛心捐款」專頁也進行全新改版，主要改版重點包括：

​1. 新增公益團體分類：將公益團體分類為「綜合性服務」、「青少年兒童照護」、「國際救援」、「心理衛生」、「議題倡議」等，讓捐款人可依關注的議題選擇欲捐贈的公益團體。

​2. 將募款專案直接呈現在首頁：用戶在新版「愛心捐款」首頁即可瀏覽各種「募款專案」以了解公益團體的募款需求與用途；或是可依捐款人關注的議題如「偏鄉孩童」、「弱勢病友」、「自立計畫」等來選擇相關專案並指定捐款計畫。

​3. 新增公益團體列表清單：捐款人能一次瀏覽愛心捐款專頁目前串連的公益團體，選擇公益團體後可再進一步了解該團體所有募款需求與用途。

​4. 統整捐款紀錄：用戶能在「愛心捐款」專頁中隨時查詢過去的捐款紀錄，用實際行動幫助有需要的公益團體。​

LINE Pay表示，LINE Pay「愛心捐款」專頁目前共串連26個公益團體，未來將與更多公益團體合作，並提供穩定運作的平台及便利操作的方式，讓用戶愛心與溫暖能傳遞至社會每個需要的角落，用戶只要在選定捐款專案後，可選擇綁定的信用卡、簽帳金融卡或LINE Pay Money進行捐款，也可選用 LINE POINTS 折抵捐款，讓愛心透過手機即可輕鬆傳遞。