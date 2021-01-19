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經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

北富銀積極耕耘南台灣 雲林虎尾分行開業

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
落實普惠金融，在地化服務，北富銀雲林縣第二家分行雲林虎尾分行正式營業。 圖／北富銀提供
落實普惠金融，在地化服務，北富銀雲林縣第二家分行雲林虎尾分行正式營業。 圖／北富銀提供

為擴大南台灣的服務範疇，台北富邦銀行「雲林虎尾」分行正式開業，是北富銀繼斗六分行之後，在雲林縣的第二家分行。

台北富邦銀行表示，雲林縣虎尾鎮受惠產業、觀光活動，人口持續擴增，與斗六市、麥寮鄉並稱雲林縣唯三的人口正成長行政區，北富銀響應普惠金融、城鄉平衡發展，加上已深耕當地的富邦證券、富邦產物、富邦人壽，聯手打造全方位金融服務圈，滿足在地商圈、中部科學園區虎尾園區等的金融需求。

虎尾分行座落於虎尾鎮市區虎尾圓環，周邊商店林立，附近有很多超過20年以上、隱藏巷弄的美食小吃，為觀光旅遊必訪老店，尤其去年疫情大幅推升國旅需求，旅遊人潮增多，帶動金融服務需求；此外，分行鄰近雲林高鐵站與中部科學園區虎尾園區，商務活動熱絡，可就近為在地企業與工作人口提供優質金融服務。

虎尾分行為在地客戶提供存款、理財業務等優惠方案，也依當地客戶需求規劃投資講座，提供專業的理財資訊與金融趨勢；設有貸款融資服務專員，為企業客戶提供客製化的理財規劃，並提供一般客戶房貸與信貸諮詢。

北富銀近年相當重視分行在地深耕，因應國內各區域的經濟情勢及平衡城鄉發展，向主管機關申請增設八家新分行，去年獲准後即於台東縣、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣設立新分行，其中，台東分行及苗栗竹南分行為該縣市首家北富銀分行，展現北富銀深入地方、扶植在地經濟的用心。截至目前為止，北富銀全台已有134家分行，另外「北台南分行」也預計將於今年3月開業，讓金融服務據點更完整。

台北富邦銀行 北富銀 觀光

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