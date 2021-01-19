防杜下流老人！微型保險承保對象納入中低收老人

日本有名的「下流老人」現象，指老本不夠、收入不足、生病也沒人照顧，也可能在台灣上演，外界曾預估台灣有超過百萬老人是新貧預備軍，為填補社會保險功能，金管會今（19）日宣布放寬微型保險可承保範圍，領取中低收入老人生活津貼之高齡者及其家庭成員也納入，預計至少17萬戶將受惠，即日開始實施。

金融監督管理委員會今日表示，為持續推廣微型保險，發揮微型保險填補政府社會保險或社會救助機制不足保障缺口之目的，因此修正「保險業辦理微型保險應注意事項」第2點規定，並自即日生效。放寬微型保險承保民眾範圍至領取中低收入老人生活津貼之高齡者及其家庭成員，依衛生福利部統計，截至2020年11月底，領取中低收入老人生活津貼之人數約17.1萬人，包括符合老人福利法中規定，中低收入老人本人、配偶、直系血親跟家屬（民法中有共同居住生活事實的屬之）都納入承保身分者範圍。

金管會表示，微型保險推動目的在於使經濟弱勢或特定身分族群每年能以負擔得起的保費，享有基本保險保障，並鼓勵保險業者善盡社會責任，讓社會上各階層皆能享有保險所提供之保障，進而達成「普惠金融」之政策目標。此次修正「應注意事項」，增加領取中低收入老人生活津貼之高齡者及其家庭成員為承保對象，除可擴大微型保險保護傘範圍外，並可強化微型保險對於高齡者之保險保障。據統計，目前微型保險有效契約件數為42.7萬件，有效契約保額為1416.9億元。

微型保險是針對經濟弱勢或特定身分族群，提供因應特定風險基本保障的保險商品，目前商品種類包含定期壽險，每人累計保額上限50萬元、傷害保險50萬元及實支實付型傷害醫療保險3萬元等三大類，從2009年開辦以來，開辦的產壽險業者達27家，累計已提供94.9萬人保障

此外目前弱勢團體中投保微型保險的前三大族群，目前最高以原住民占比29.62%最高；特殊經濟家庭占比29.41%排第二，身心障礙者21.28%排第三。

2014年、2018年陸續放寬投保對象、目前可投保對象多元，除低、中低收入戶，也包含一定所得以下族群、原住民、漁民、農民、特殊境遇家庭、身心障礙者及各該對象的家庭成員，具投保資格的民眾可視自身需求適時投保微型保險，以加強基本保險保障。