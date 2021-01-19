春節換新鈔2月3日開跑 這些地方都能換

為便利民眾春節前兌換新鈔，中央銀行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行（郵局）為本（110）年指定兌鈔地點。

央行表示，新鈔兌換日程訂於本年2月3日（週三）至2月9日（週二），計連續5個營業日。上述期間，7家銀行之371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

為加強服務民眾，央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於本行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。此外，央行亦將於本年2月2日至2月8日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行（郵局）名單。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。