台灣首家純網銀「樂天國際銀行」 正式對外營運

樂天國際銀行於2021年1月19日正式對外營運，為台灣開啟了純網銀數位金融的全新紀元！樂天國際銀行，獲得台灣近30年來第一張新發的銀行執照，也是目前三家純網銀中，唯一正式對外營運，且股東具有純網銀實戰經驗的一家銀行。首次跨足海外市場的日本樂天銀行，將累積近20年的無店鋪銀行（純網銀）經驗傳承給台灣。

自2018年，總經理佐伯和彥即率領資安等大將來台籌備，以提供「安心、安全、便利」的純線上金融服務為核心理念，並引進日本樂天銀行的「快樂會員制度（Happy Program）」，客戶開戶即自動享有會員優惠；更與日本同步享有已在全球流通多年的「樂天點數平台」，完成特定銀行交易即可自動累積點數、並折抵特定消費，累積的樂天點數還可兌換至日本使用，帶領金融生態圈場景跨越國界！

樂天國際銀行提供的服務，只要有網路，客戶都能透過手機或電腦在線上完成。在正式營運初期，樂天國際銀行首先提供線上開戶、靈活定存、APP轉帳、貸款即時評估等服務。完成開戶後，金融卡會直接寄送到府，登入網路銀行或App即可啟用卡片，卡片可於國內及國外提款，在日本ATM可直接提領日幣，同時日本提款可依會員等級享有免手續費的優惠。舉例來說，VIP以上的會員等級只要完成一筆指定交易，即可累積3點樂天點數（1點=新台幣1元）。假設進行一筆台幣1000元的跨行轉帳交易，被收取10元的交易手續費，可獲得樂天點數3點，相當於30%的回饋！落實「一個帳戶，多種優惠」的品牌精神。

樂天國際銀行致力提供普惠金融的銀行服務，首度推出台幣7天定存，提供相對於樂天國際銀行新台幣活存牌告年利率高達10倍之定存年利率，讓小資族能兼顧資金運用的彈性與增值，享受高於一般活存的年利率，又能保有資金的流通性，周周領利息，用無感存錢讓錢長大！對於有資金需求的客群，樂天國際銀行提供全程線上作業的信貸評估。只要先完成開戶，當有信貸需求時即可線上申請，信貸年利率1.99%起，最快1分鐘內即可獲得快速又明確的評估！即日起至2021／3／31止，樂天貸-感謝祭」專案開辦費均一價新台幣1,000元！

歡慶開業期間，樂天國際銀行推出多項優惠活動！即日起至2021／6／30，成功開戶即可獲得免費升等為VIP等級會員，享有每月各8次的「跨行轉帳／國內提款／日本提款」免手續費優惠、每月1次的跨行存款優惠、指定交易3倍累積樂天點數，及樂天市場月月免運一次及樂天Kobo電子書月月5折等VIP專屬權益。2021／3／31前，邀請好友透過您的推薦序號開戶並且下載登入App，您和好友分別可獲得新台幣100元的交友獎勵金，好友越多、獎勵越多！