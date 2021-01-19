北富銀雲林虎尾開新分行 北台南分行3月開業
為擴大南台灣的服務範疇，台北富邦銀行「雲林虎尾」分行於18日正式開業，是北富銀繼斗六分行之後，在雲林縣的第二家分行，也是虎尾鎮規模數一數二的民營銀行。
台北富邦銀行表示，雲林縣虎尾鎮受惠產業、觀光活動，人口持續擴增，與斗六市、麥寮鄉並稱雲林縣唯三的人口正成長行政區，北富銀響應普惠金融、城鄉平衡發展，加上已深耕當地的富邦證券、富邦產物、富邦人壽，聯手打造全方位金融服務圈，滿足在地商圈、中部科學園區虎尾園區等的金融需求。
北富銀近年重視分行在地深耕，秉持「金融即生活、生活即金融」的理念，分行除了提供當地住民、企業便利金融服務外，亦作為推進區域發展的重要據點。
因應國內各區域的經濟情勢及平衡城鄉發展，北富銀向主管機關申請增設8家新分行，去年獲准後即於台東縣、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣設立新分行，其中，台東分行及苗栗竹南分行為該縣市首家北富銀分行，彰顯北富銀深入地方、扶植在地經濟的用心。截至目前為止，北富銀全台已有134家分行，而「北台南分行」也預計將於今年3月開業，讓金融服務據點更完整。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言