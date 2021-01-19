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北富銀雲林虎尾開新分行 北台南分行3月開業

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
響應普惠金融、城鄉平衡發展，北富銀前進虎尾鎮 為當地規模數一數二的民營銀行。圖／台北富邦銀行提供
響應普惠金融、城鄉平衡發展，北富銀前進虎尾鎮 為當地規模數一數二的民營銀行。圖／台北富邦銀行提供

為擴大南台灣的服務範疇，台北富邦銀行「雲林虎尾」分行於18日正式開業，是北富銀繼斗六分行之後，在雲林縣的第二家分行，也是虎尾鎮規模數一數二的民營銀行。

台北富邦銀行表示，雲林縣虎尾鎮受惠產業、觀光活動，人口持續擴增，與斗六市、麥寮鄉並稱雲林縣唯三的人口正成長行政區，北富銀響應普惠金融、城鄉平衡發展，加上已深耕當地的富邦證券、富邦產物、富邦人壽，聯手打造全方位金融服務圈，滿足在地商圈、中部科學園區虎尾園區等的金融需求。

北富銀近年重視分行在地深耕，秉持「金融即生活、生活即金融」的理念，分行除了提供當地住民、企業便利金融服務外，亦作為推進區域發展的重要據點。

因應國內各區域的經濟情勢及平衡城鄉發展，北富銀向主管機關申請增設8家新分行，去年獲准後即於台東縣、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣設立新分行，其中，台東分行及苗栗竹南分行為該縣市首家北富銀分行，彰顯北富銀深入地方、扶植在地經濟的用心。截至目前為止，北富銀全台已有134家分行，而「北台南分行」也預計將於今年3月開業，讓金融服務據點更完整。

北富銀 台北富邦銀行 台東

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