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台灣首家！純網銀「樂天國際銀行」正式對外營運
樂天國際銀行宣布，今天（19日）正式對外營運，為台灣開首間純網銀數位金融。樂天國際銀行獲得台灣近30年來第一張新發的銀行執照，也是目前三家純網銀中，唯一正式對外營運，且股東具有純網銀實戰經驗的一家銀行。
樂天國際銀行表示，只要有網路，樂天國際銀行客戶都能透過手機或電腦在線上完成樂天的各項服務。在正式營運初期，樂天國際銀行首先提供線上開戶、靈活定存、APP轉帳、貸款即時評估等服務。完成開戶後，金融卡會直接寄送到府，登入網路銀行或App即可啟用卡片，卡片可於國內及國外提款，在日本ATM可直接提領日幣，同時日本提款可依會員等級享有免手續費的優惠。
純網銀和一般銀行最大的不同在於「沒有分行」，提供24小時的真人在線客服，讓客戶可以選擇自己喜歡的方式，透過文字、電話或視訊與客服人員溝通，除了滿足客戶的不同需求，在金融創新的同時，也為純線上服務注入滿滿的人情味。
樂天國際銀行表示，「 快樂會員制度(Happy Program)」是日本樂天銀行創立的會員制度，依據客戶存款和的交易數據區分出5個會員等級，由低至高分別為「基礎、進階、尊榮、VIP及Super VIP」，客戶依據不同會員等級可享有專屬金融手續費減免及生態圈優惠。
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