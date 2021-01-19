台灣首家！純網銀「樂天國際銀行」正式對外營運

樂天國際銀行今（19）日正式對外營運，為台灣開啟純網銀數位金融的全新紀元。

樂天國際銀行今天獲得台灣近30年來第一張新發的銀行執照，也是目前三家純網銀中，唯一正式對外營運，且股東具有純網銀實戰經驗的一家銀行。

首次跨足海外市場的日本樂天銀行，將累積近 20 年的無店鋪銀行（純網銀）經驗傳承給台灣。自 2018 年，總經理佐伯和彥即率領資安等大將來台籌備，以提供「安心、安全、便利」的純線上金融服務為核心理念，並引進日本樂天銀行的「快樂會員制度（Happy Program）」，客戶開戶即自動享有會員優惠；更與日本同步享有已在全球流通多年的「樂天點數平台」，完成特定銀行交易即可自動累積點數、並折抵特定消費，累積的樂天點數還可兌換至日本使用，帶領金融生態圈場景跨越國界。

樂天國際銀行提供的服務，只要有網路，客戶都能透過手機或電腦在線上完成。

在正式營運初期，樂天國際銀行首先提供線上開戶、靈活定存、APP 轉帳、貸款即時評估等服務。完成開戶後，金融卡會直接寄送到府，登入網路銀行或 App 即可啟用卡片，卡片除可於國內及國外提款，在日本提款還可依會員等級享有免手續費的優惠。純網銀和一般銀行最大的不同在於「沒有分行」，不但為客戶省下了前往分行的時間，樂天國際銀行還提供 24 小時的真人在線客服，讓客戶可以選擇自己喜歡的方式，透過文字、電話或視訊與客服人員溝通，除了滿足客戶的不同需求，在金融創新的同時，也為純線上服務注入滿滿的人情味。