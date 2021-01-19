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毛小孩出遊買客制化寵物險 手機1分鐘搞定

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國泰世華KOKO推客製化「KOPet寵物險」有多款方案，最快1分鐘完成投保，11歲也能保，搶攻毛孩商機！國泰世華銀提供
國泰世華KOKO推客製化「KOPet寵物險」有多款方案，最快1分鐘完成投保，11歲也能保，搶攻毛孩商機！國泰世華銀提供

曾有過心愛的毛小孩生病，心裡焦急，錢包也大失血的經驗嗎？據內政部及農委會統計，全台登記家犬、家貓數量已經突破250萬隻，接近15歲以下的小孩人口數，「毛孩」已是飼主的重要家人，可是想幫它投保時，市面上大多是整包式的寵物保險，並非樣樣都適合自己的寶貝。為了協助沒有健保的毛孩並顧到飼主錢包，國泰世華銀行數位品牌KOKO攜手國泰產險，打造KOPet客製化寵物險，為愛玩的戶外型毛孩或毛宅宅，篩選合適的保障內容。

即日起打開KOKO APP即可在保險專區中看到「KOPet寵物險」，最快只要1分鐘動動手指即可為家中寵物貓或狗，年紀達8週以上至11歲以下的毛小孩，試算寵物保險不可或缺的醫療保障作為標準方案，再提供兩組加購方案(寵物侵權責任保險、意外補充保險)，客製化投保需求。如此一來，飼主不須再為鮮少出門的喵星人強制投保「寵物侵權責任保險」，喜愛帶毛孩出門的飼主也能為家中寶貝加保「意外補充保險」，每份投保都能發揮更大效益。

根據保發中心統計，2020年前11月寵物險保單總數約4.3萬張，較前年整年度成長足足5倍。但身為飼主的你，是否曾經看著五花八門的保障項目，想要選擇最適合毛孩的寵物保險卻又無從比較？KOPet精心設計7題問卷，最快只要花費1分鐘動動手指，系統即會結合飼主以及寵物行為推薦出最適合的產品組合。不管你家毛孩是喜愛四處趴趴走的戶外咖，還是最愛窩在個人領土的毛宅宅，都可以獲得最佳保障！

此次KOPet還首度為了戶外咖毛孩推出了「意外保障補充包」，只要141元就能享有意外保障補充包，除了寵物發生意外不幸當了小天使，後續若有認養新寵物可獲得最高5,000元的補償，此外還特別針對寵物在假日、交通、或是國內航空這些特定意外場景保障最高可提高5,000元。

國泰金控（2882）表示，秉持「What if We Could（如果不問如果，又怎麼知道，其實我們能夠）」的精神，透過數位數據暨科技發展中心持續開展創新思維，驅動跨公司、跨團隊的合作，勇於打破既有金融框架，提供客戶更個人化與貼近真實需求的商品。此次國泰世華KOKO與國泰產險合作推出KOPet寵物險，也是繼「KOPlay酷玩險」首創業界一站式投保旅綜險之後，再度跨界結合數位銀行與保險服務，直接在手機上提供用戶客製化的絕佳體驗。

寵物 保險 國泰世華

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