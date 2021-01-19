車險理賠進度 新安產主動推送

新安東京海上產險表示，該公司理賠服務持續優化再升級，推出車險理賠進度通知服務，進一步將客戶在意的理賠進程，包括立案、車輛損失評估、查證、和解提醒及結案等服務節點，主動透過E-Mail以淺顯易懂的文字通知客戶，只要手機在手，即可輕鬆掌握理賠程序的關鍵進度，大幅降低客戶不安感。

一般民眾在面對交通事故後，總是心神不靈，主要擔心肇責情況、車輛相關損失及汽車要修多久等問題，為滿足客戶能即時掌握理賠進度等相關資訊，新安東京海上產險全面施行主動推送理賠進度，車主遇事故不再心好累。

根據交通部統計，截至2020年11月止，平均每天約有930件交通事故發生。新安東京海上產險深知顧客發生交通事故除當下不安外，對理賠處理進度也十分著急，為落實公平待客並提升理賠服務，近年持續運用數位科技引領業界理賠服務升級，於去年8月率先於台北地區試行車險理賠進度通知服務，整體顧客體驗滿意度近八成，不斷地滾動精進後，全面於1月中正式擴及全台實施。

新安東京海上產險表示，依歷年車險理賠資料發現，一般交通事故理賠案件當中約有7成是單純的車輛碰撞事故。也就是說，保戶在經歷交通事故處理過程，從事故經現場處理到賠案受理，接著等保險公司安排車輛進廠評估維修範圍與金額，還有肇事責任查證釐清等，有時若因事故涉及人員傷亡時，所有的焦慮與不確定性，身心更是深受煎熬。

為了更貼近保戶需求及關懷客戶感受，車險理賠進度通知服務將一般產險公司理賠的專業資訊用語，轉化為較易理解的服務性用語，透過主動推送方式讓保戶能迅速掌握理賠進度，大大減少生活上的不便與不安。

車險理賠進度通知服務是新安東京海上產險接軌式的車險服務重要一環，主要依託在堅持創新 數位改變的服務基礎上，透過資訊科技的結合以強化車險理賠效能， 持續提供客戶既暖心又有溫度的保險服務，實現數位時代的客戶服務全新「心」體驗。