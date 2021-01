星展銀行看今年第1季：迎向曙光 新牛市誕生

星展銀行今(19)日上午舉行2021年第1季線上投資展望會,財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示,2021年第1季即將「迎向曙光」,星展銀行看到景氣復甦與新牛市的誕生。建議股債配置各半,看好美股、非日股的亞股與亞洲新興市場債,並持續以黃金作為有利的分散風險工具。

星展銀行回顧2020年,從第1季是新世界的嶄新思維到第4季的邁向復甦,年度上揚16%。今年第1季則是迎向曙光。星展銀行認為,2021新一年度美國聯準會將維持寬鬆政策,今年度景氣更加穩健。揣測緊縮政策為時過早。美國總統拜登上任但新財政還未定,影響近期市場表現。疫苗推出後有望帶動消費成長。美中關係持續受貿易戰升級機率比較小。今年通膨壓力逐漸增加,估美中分別是1.7%與2.5%。

美元方面,星展認為利率變化因素及經濟發展情勢下,美元弱勢到2021年第1季是最高峰,全年走勢美元第2季後貶勢將會放緩,預期2021年人民幣將呈現升值。利率市場方面預期美元10年期公債殖利率下半年將升至1.3%。

資產配置上建議平衡型投資人布局股、債各一半。股市方面,負實質債券收益率具吸引力的股票風險溢價及企業獲利復甦,可望支撐股市表現。尤其是看好IDEA(創新者、顛覆者、推動者及適應者)投資主題組合,將成為新數位時代的全球贏家,看好醫學科學,並認為生物科技前景看好。區域上看好美股與與亞股(不含日股),看淡日股。

其他影響股市利多還有二大因素,一是擔心錯過(fear of mssing out,fomo)。企業資產負債表上擁有大量的現金,不只是科技股,預估有利大量併購、企業買回庫藏股與發放高現金股利,這些都有利股市。此外TINA(There is no alternatnive)別無選擇現象,只有3.5%的全球投資等級債的收益率高過4%,將確保股票持續熱絡,看好高殖利率股票表現。

同時,星展銀行認為,疫苗接種將改變遊戲規則,疫情受害者現在成為「疫苗發現的受惠者」,像旅遊、飯店觀光、航空與能源股強勁反彈,至少近期有不錯表現是好的,帶來良性的類股輪動,股市多頭更有持續性,不再只集中科技股,會讓去年3月以來的股市漲勢,變得更健康均勻更可持續。

至於債券市場方面,星展認為,美國聯準會是唯一憑空印美鈔的機構,要跟聯準會站在同一邊,無上限量化寬鬆是史上第一次購買與支持公司債,看好公司債而不是公債,可成為新的投資收益資產。高收益債看好BBB及BB級公司債,區域上看好亞洲與歐洲的高收債。

至於星展建議採槓鈴式資產配置,即同時配置收益型與成長型資產,同時搭配風險分散工具。星展統計去年採槓鈴式的資產配置績效高達17%,高於預估值6%。其中成長型資型,星展建議布局IDEA公司,I是Innovators創新者,如內容串流、新零售等,Disruptors顜覆者是創造一個新常態如Tencent企業;推動者Enablers是賦予創新和破壞力,如蝦皮;Adapters適應者如迪士尼、VISA這類雖是傳統企業卻可適應並轉換其業務模式而逆轉困境。偏好風險分散工具是黃金,長期而言股價下跌時具有下檔保護功能,股票上漲時亦有一定上漲空間。