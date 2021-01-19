新興市場及亞洲不含日本 資金續流入

資金浪潮伴隨疫苗審慎情緒，全球股市大致維持高檔震盪格局。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除美股基金轉淨流出外，包括新興市場與亞洲不含日本、歐洲、拉美及歐非中東等持續迎來資金淨流入。

安聯投信表示，美國非農就業數據不佳，但市場期待美國下任總統拜登經濟刺激計畫細節，市場漲跌互見；其中，美國標普500指數單周下跌0.19%、Nasdaq指數上漲0.35%，歐洲道瓊600指數上漲0.9%。日本疫情再次蔓延，但股市未受影響，新興市場投資氣氛相對正向，日股東證指數單周上漲2.57%，MSCI新興市場指數大漲3.67%，亞洲及新興歐洲指數漲幅逾3%。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，自2020年2月以來，美國儲蓄帳戶中的現金增加2兆美元，該數值約佔2019年全年消費者支出的13％。預期疫苗普遍施打後，消費者需求將回歸正常，現金有望回流消費，從而推升消費者支出優於預期。根據過去經驗，在全球金融危機後的18個月內，貨幣市場基金的規模下降了30％。假設未來會出現類似的下降趨勢，將重新釋放約1.4兆美元的資金回流至各類資產中。

莊凱倫表示，疫苗利多加上歐美央行寬鬆預期，有助支撐風險性資產。據最新美國NFIB中小企業調查，目前美國私人企業庫存水位已降到歷史新低。若需求回升，企業將持續面臨庫存回補壓力，有利訂單及民間投資回溫，支持GDP成長。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，有鑑於全球央行持續寬鬆貨幣，殖利率也愈來愈低，在資金追捧下，往昔的高息債券殖利率已跌破5%的水準，策略上建議需要採取股債搭配的策略，透過成長資產找尋更多動能。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於台股基本面持續變好的態勢並未改變，加上缺料、缺貨的關鍵零組件類別持續擴大，需求持續緊俏，反映的是市場仍正向看待台股後續終端市場需求和補庫存的需求。

在投資建議上，廖哲宏表示，參考歷史，景氣回升的初期都看不到基本面，但供需的不平衡推升原料價格上漲後，就會開始陸續傳導到下游，待需求復甦後，經濟活動就動起來，這樣的景氣就可以延伸得較久。目前對台股景氣樂觀，除了前面說到的理由外，就資金面來看，水龍頭還繼續流，企業獲利會陸續上修，這類型的景氣行情接棒，股市就可望走得更久。