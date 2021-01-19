台股高檔震盪 元大銀行推基金「日日扣」分散布局免驚

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

台股登上15,000點之後高檔震盪，指數看回不回，高資產大戶布局優質股票型基金，分散進場成本、持續累積複利效果，「日日扣」成為熱門新選項。元大銀行2021年延續2020年廣受客戶追捧的的元大高股息優質龍頭基金，今年主打「存好股、找元大」，推薦客戶投資總配息率上衝12%的元大台灣高股息優質龍頭基金，做好紅包理財。

台股近日指數上沖下洗，盤中上下震盪幅度可達三、五百點，投資人如洗三溫暖，對於高資產大戶來說，手上準備投資的資金，如果照一般基金定期定額一個月扣一次或扣款三次，集中度仍高，因此對於這類高資產大戶，日日扣成為分散進場成本、分批佈局的理想選項。目前銀行財富管理有提供日日扣選擇的銀行僅有10家，元大銀行也宣布即起基金定期定額提供日日扣選項，對於高資產大戶布局元大台灣高股息優質龍頭基金，持續「找元大、存好股」，提供更適切的多元選擇。

元大 高股息

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