元大銀發財金、水大放送 收藏等級生肖藝術撲滿吸睛

迎接2021金牛年的到來，此時此刻正是迎接新氣象、「牛」轉「錢」坤的好時機，元大銀行準備超過了發財金、發財水各8萬份要贈送給來行客戶添喜氣，自2021年1月25日起，客戶只要來分行就可獲得發財金或發財水乙份，數量有限，送完為止。

元大銀行發財金、發財水特以牛年生肖與金元寶設計，象徵金牛年招財進寶，除了送出受歡迎的開運小物，即日起至2021年3月31日止，元大銀行推出「金牛報喜」理財套餐專案，無論新客戶或既有客戶皆可參加，客戶只須完成專案主餐搭配副餐項目與填寫理財問卷，就可獲得限量「牛年限定撲滿」乙個，祝福客戶財源廣進。

元大銀行指出，該行依照生肖年份製作的具設計感的生肖造型撲滿，已經成為客戶的蒐藏標的，迎接金牛年的牛撲滿，已有許多客戶詢問等著蒐藏。

金牛年即將報到，不少上班族年終獎金已入袋，孩童們最開心的是即將可以領到不少紅包，越來越多家長善用發紅包的時機，與孩子一起討論如何管理壓歲錢，元大銀行建議可透過定期定額方式，長期投資專門鎖定配發高股利、優質龍頭企業的「元大台灣高股息優質龍頭基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)」，趁早讓時間發揮複利的效果，親子間也有更多實踐理財的機會。