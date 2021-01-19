元大銀發財金、水大放送 收藏等級生肖藝術撲滿吸睛

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
金牛來報喜，元大銀行送限量發財小物。元大銀行/提供
金牛來報喜，元大銀行送限量發財小物。元大銀行/提供

迎接2021金牛年的到來，此時此刻正是迎接新氣象、「牛」轉「錢」坤的好時機，元大銀行準備超過了發財金、發財水各8萬份要贈送給來行客戶添喜氣，自2021年1月25日起，客戶只要來分行就可獲得發財金或發財水乙份，數量有限，送完為止。

元大銀行發財金、發財水特以牛年生肖與金元寶設計，象徵金牛年招財進寶，除了送出受歡迎的開運小物，即日起至2021年3月31日止，元大銀行推出「金牛報喜」理財套餐專案，無論新客戶或既有客戶皆可參加，客戶只須完成專案主餐搭配副餐項目與填寫理財問卷，就可獲得限量「牛年限定撲滿」乙個，祝福客戶財源廣進。

元大銀行指出，該行依照生肖年份製作的具設計感的生肖造型撲滿，已經成為客戶的蒐藏標的，迎接金牛年的牛撲滿，已有許多客戶詢問等著蒐藏。

金牛年即將報到，不少上班族年終獎金已入袋，孩童們最開心的是即將可以領到不少紅包，越來越多家長善用發紅包的時機，與孩子一起討論如何管理壓歲錢，元大銀行建議可透過定期定額方式，長期投資專門鎖定配發高股利、優質龍頭企業的「元大台灣高股息優質龍頭基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)」，趁早讓時間發揮複利的效果，親子間也有更多實踐理財的機會。

元大銀行為鼓勵客戶與家人加入財富管理家庭會員，即日起至2021年12月31日止，推出「家庭會員迎賓禮」活動，凡全新加入且成為家庭會員，每戶能獲得迎賓禮乙份（數量有限，送完為止）；此外，客戶推薦親友於2021年6月30日前成為全新財富管理富傳等級以上會員並達「好想薦您」專案條件，客戶與親友合計最高還能獲得富聚點2.6萬點，透過專業理財團隊服務，協助客戶與家人達成累積資產的目標，一同迎接豐收滿盈的金牛年。

金牛來報喜，元大銀行送限量發財小物，發財金、發財水之外，還有限量牛年造型藝術撲滿（左下方）。元大銀行/提供
金牛來報喜，元大銀行送限量發財小物，發財金、發財水之外，還有限量牛年造型藝術撲滿（左下方）。元大銀行/提供

元大 發財金 財富管理

延伸閱讀

精神障礙藝術家 康復展現美學才華

台北／ONE ART Taipei 2021，藝術台北在西華

LACOSTE破天荒首度推出生肖系列 MCM牛魔王形象圖好逗

荷包被衝擊苦不堪言？2021年3生肖時運轉換迎「暴富運」

相關新聞

合作金庫紓困評比 囊括七項第一

金管會為鼓勵本國銀行積極辦理行政院所屬各部會及銀行自行辦理之紓困振興貸款，訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，...

新台幣午盤升值4.97角 暫收27.983元

台北外匯市場新台幣今（18）日中午以27.9830元兌1美元暫收，較上周五收盤價升值4.97角。上午的成交金額是4.87...

歲末年終資金需求增 富邦證：股票借款運用更自由

隨著農曆年節將近，舉凡年前的除舊佈新、新春送禮及紅包、闔家旅遊等多樣彈性的資金需求，此時民眾除了賣股換現金，還可善用股票...

新台幣早盤升逾4角 一度觸及27.992

台北外匯市場新台幣今（18）日以28.30元兌1美元開盤，較上周五收盤價升值1.8角，隨即又升破了28元，第一盤的最低成...

金融業首例 元大金率先承諾使用10%綠電

元大金控繼2020年宣布全台首家100%使用綠電的銀行分行及證券分公司誕生，領先開創金融綠電元年，並因應《巴黎氣候協議》...

公司債今年再攻頂…有難度

去（2020）年公司債爆出史無前例的發行盛況，今年是否有機會再創新高？券商主管分析，市場資金氾濫、利率位處低檔，讓企業發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。