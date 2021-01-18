美元高利定存1%以上專案 這些銀行提供

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

愈來愈稀有的美元高利定存，隨著年關接近、年終獎金發放的理財需求尖峰，銀行近日也順勢推出，並且高利可達1%以上，其中，元大銀行門檻最低，起存3萬美元外不綁其他理財貴賓身分或往來資產限制，就給1個月期1.08%，兆豐銀同樣起存3萬美元外還必須是兆豐銀財管貴賓往來資產300萬元以上，可享2個月期高利1.2%，渣打銀則是起存6萬美元門檻較高，給3個月期1.0%，但要求必須成為該行全新理財貴賓。

美元利率薄如紙，但因海外理財商品多以美元計價，國人又有留學、移民等潛在美元需求，因此仍有不少人持有美元資產，銀行也趕年關前推出利率可達1%以上的短天期美元高利定存限時限量專案搶市。元大銀新推短天期超過1%利率的美元高利定存專案，以滿足客戶需求。專案總額度上限1億美元，活動至2月底止，剛好趕上年終獎金發放，且存款門檻有3,000美元、3萬美元兩種，後者只要定存1個月期就有1.08%，比牌告利率足足高出9倍。

兆豐銀限時限量美元高利定存，總額度僅3,000萬美元，限定3萬美元以上、6萬美元以下，享2個月期高利1.2%，1月29日截止，現有兆豐銀行財富管理MegaLux Club會員或理財客戶等級為貴賓、白金、晶鑽及非凡頂級會員可臨櫃申辦。

兆豐銀行 定存 元大

延伸閱讀

淘帝涉掏空 前財務長、勤業眾信會計師等人遭約談

影／台塑集團今年年終意外不加發紅包 工會直呼失望

王文淵看景氣續保守 台塑集團今年年終意外不加發紅包

疫情暖心優惠 台東旅宿業推1元就能住宿

相關新聞

合作金庫紓困評比 囊括七項第一

金管會為鼓勵本國銀行積極辦理行政院所屬各部會及銀行自行辦理之紓困振興貸款，訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，...

新台幣午盤升值4.97角 暫收27.983元

台北外匯市場新台幣今（18）日中午以27.9830元兌1美元暫收，較上周五收盤價升值4.97角。上午的成交金額是4.87...

歲末年終資金需求增 富邦證：股票借款運用更自由

隨著農曆年節將近，舉凡年前的除舊佈新、新春送禮及紅包、闔家旅遊等多樣彈性的資金需求，此時民眾除了賣股換現金，還可善用股票...

新台幣早盤升逾4角 一度觸及27.992

台北外匯市場新台幣今（18）日以28.30元兌1美元開盤，較上周五收盤價升值1.8角，隨即又升破了28元，第一盤的最低成...

金融業首例 元大金率先承諾使用10%綠電

元大金控繼2020年宣布全台首家100%使用綠電的銀行分行及證券分公司誕生，領先開創金融綠電元年，並因應《巴黎氣候協議》...

公司債今年再攻頂…有難度

去（2020）年公司債爆出史無前例的發行盛況，今年是否有機會再創新高？券商主管分析，市場資金氾濫、利率位處低檔，讓企業發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。