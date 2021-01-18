美元高利定存1%以上專案 這些銀行提供

愈來愈稀有的美元高利定存，隨著年關接近、年終獎金發放的理財需求尖峰，銀行近日也順勢推出，並且高利可達1%以上，其中，元大銀行門檻最低，起存3萬美元外不綁其他理財貴賓身分或往來資產限制，就給1個月期1.08%，兆豐銀同樣起存3萬美元外還必須是兆豐銀財管貴賓往來資產300萬元以上，可享2個月期高利1.2%，渣打銀則是起存6萬美元門檻較高，給3個月期1.0%，但要求必須成為該行全新理財貴賓。

美元利率薄如紙，但因海外理財商品多以美元計價，國人又有留學、移民等潛在美元需求，因此仍有不少人持有美元資產，銀行也趕年關前推出利率可達1%以上的短天期美元高利定存限時限量專案搶市。元大銀新推短天期超過1%利率的美元高利定存專案，以滿足客戶需求。專案總額度上限1億美元，活動至2月底止，剛好趕上年終獎金發放，且存款門檻有3,000美元、3萬美元兩種，後者只要定存1個月期就有1.08%，比牌告利率足足高出9倍。

兆豐銀限時限量美元高利定存，總額度僅3,000萬美元，限定3萬美元以上、6萬美元以下，享2個月期高利1.2%，1月29日截止，現有兆豐銀行財富管理MegaLux Club會員或理財客戶等級為貴賓、白金、晶鑽及非凡頂級會員可臨櫃申辦。