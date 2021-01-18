富邦金旗下現代人壽 擬大舉現增加發債籌資6,080億韓元

看好韓國保險與退休市場發展潛力，富邦金（2881）今（18）日代轉投資62%的富邦現代人壽公告大舉增資，經董事會決議將發行上限為1,500億韓圜的無擔保次順位公司債，以及辦理發行總金額4,580億韓圜的現金增資，合計將籌資高達6,080億韓圜，以台銀今日買進價0.02357元兌新台幣1元計算，折合新台幣約143億元左右，用途主要為強化財務結構及配合公司發展規劃，此次金額已高過過去富邦人壽二次增資案總額。

富邦人壽於2015年12月取得韓國現代人壽48%股權及5席董事，成為僅次於韓國現代汽車集團的第二大股東，當時是國內壽險業唯一成功進軍韓國市場個案。2018年也依比率再增資40億元，投入金額增至3,640億韓元，9月富邦人壽提高持股至62%，增資完成後，富邦人壽累計投資現代人壽約4,537億韓元，公司更名為「富邦現代生命保險株式會社」（簡稱「富邦現代人壽」）。富邦現代人壽將結合富邦人壽在台灣豐富的經營經驗及商品與投資專業，深耕韓國壽險市場。

富邦人壽董事長蔡明興2018年時曾說，韓國政府開放壽險及證券業可經營退休金資產管理業務，目前已管理約70億美元退休金資產，富邦將前進韓國開拓此新藍海業務，去年韓國也仿效台灣，擴大海外投資比重上限至五成，有力壽險業獲利表現。

富邦金今日下午代富邦現代人壽發布二大增資重訊公告，一是經董事會決議要發行無擔保次順位公司債，上限為1,500億韓圜，得採一次或分次發行，每張面額與發行價格授權總經理決定，發現期間上限10年、發行利率上限5%，募得價款之用途及運用計畫是為強化財務結構及配合公司發展規劃。

另外也富邦現代人壽也公告將發行現金增資4,580億韓圜，每股面額5,000韓圜，共計發行91,600,000股， 由原股東100%認購，增資用途一樣是因應業務發展並強化財務結構

同時據富邦現代人壽今日公告更正後數字，2020年12月單月營收60.31億元，較前一年度同期大增57%；累計2020年全年營收達到717億3700萬元，亦有近26%的成長幅度。顯示富邦人壽在韓國的轉投資富邦現代人壽表現不遑多讓，業績同樣亮眼。此次大舉增資，應是看好韓國壽險業市場發展。