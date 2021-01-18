松果看準除舊布新商機 推出居家清潔商品優惠

年關將近，過去許多消費者會在年前預約居家到府清潔打掃的服務，但創業家兄弟（8477）旗下松果購物以大數據觀察發現 ，今年受疫情升溫影響，不少民眾選擇「自主清潔打掃」，帶動清潔衛生用品需求成長。上周起以地板﹑浴室﹑玻璃等各種去油污清潔劑搜尋量較去年成長激增5.7倍，訂單量較去年3倍成長；松果購物（6740）看準除舊布新商機，19日起到2月15日推出「除舊佈新好運來」活動，集合傢俱家飾﹑居家清潔﹑修繕收納等超過500種商品3折起，加碼刷指定信用卡最高享有300元現金回饋。

松果購物根據後台下單量分析，除舊佈新必備清潔商品少不了各種「去油污」﹑「清潔劑」等相關商品達至上萬筆搜尋量，較去年同期成長激增5.7倍，以地板﹑浴室﹑玻璃等的清潔商品的訂單年也較去年成長3倍，而消費者在選購各類清潔商品同時會搭配像是拖把﹑除蟎器及吸塵器，搜尋量皆成長3.6倍，訂單量更同步1.5倍成長。

除此之外，近期低溫導致水質出現翻攪現象，各地區相繼傳出自來水變黃的消息，雖北水處也針對受影響的450萬用戶減免10天的水費，但松果購物近一周發現不少民眾湧入購買人潮，以「淨水器」﹑「RO淨水器」的關鍵字搜尋量 1.4倍成長，訂單更翻倍成長，異軍突起首次成為年前異軍突起的商品。